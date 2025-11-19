В Мурманске наградили лучших участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних

17 ноября глава города Мурманска Иван Лебедев принял участие в награждении наиболее отличившихся сотрудников полиции города Мурманска, победителей конкурсов по итогам 2025 года.

— Сегодня в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. Ровно 102 года назад, 17 ноября, соответствующая служба была образована в МВД России, — отметил Иван Лебедев. — Поздравляю всех причастных к празднику и желаю крепкого здоровья, успехов в службе и семейного благополучия! С праздником!

Победители были определены по максимальному количеству баллов, начисляемых по нескольким критериям: оценивались количественные и качественные показатели работы сотрудников полиции, в том числе участие в охране общественного порядка, профилактическая работа и другие.

В конкурсе «Лучший участковый уполномоченный полиции» отмечены:

1. Майор полиции Павлюк Андрей Евгеньевич, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску;

2. Майор полиции Мартынов Игорь Георгиевич, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску;

3. Лейтенант полиции Тучин Виталий Дмитриевич, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску.

В конкурсе «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» отмечены:

1. Майор полиции Лещенко Анжела Николаевна, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску;

2. Капитан полиции Семенова Зинаида Владимировна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску;

3. Капитан полиции Шушкова Лия Сергеевна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31302&page=1