В Мурманске наградили молодых исследователей

Торжественная церемония награждения победителей и призёров Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» прошла сегодня в центре образования «Лапландия».

Всего в мероприятиях Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», который на протяжении недели проходил в заполярной столице, свои научно-исследовательские проекты в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук представили более 300 участников из Мурманской области, Республик Коми и Карелии, Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

В состав делегации города Мурманска вошли 102 юных исследователя (прогимназия №24, школы №№5, 13, 18, 36, 56, гимназии №№1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, лицей №2, Мурманский академический лицей, Мурманский политехнический лицей, Мурманский международный лицей, ДДТ им. А. Торцева, ДДТ им. А. Бредова).

Самые юные исследователи Мурманской области приняли участие в XXII Региональном соревновании «Будущее Севера. ЮНИОР». Заслуженные награды получили 14 представителей муниципального координационного центра программы «Шаг в будущее» по городу Мурманску. Победителем секции «Информатика вычислительная техника и программное обеспечение» стал Константин Родионов (школа № 31 имени Л.В. Журина). Дипломы призеров на секциях «Математика», «Биологические науки», «Экология», «Информатика вычислительная техника и программное обеспечение», «Психология», «История, историческое краеведение и этнология» и «Лингвистика» завоевали семеро обучающихся 4-6 классов (прогимназия №24, гимназии №№2, 7, 8, Мурманский политехнический лицей, ДДТ имени А. Торцева). Диплом «За оригинальность идеи научно-исследовательской работы» был вручён Ивану Чермаку (Мурманский международный лицей). Уверенный шаг в науку с дипломами одноименного названия сделали шестеро юных мурманчан (школы №№13, 56, гимназии №№ 3, 6, Мурманский международный лицей).

Более опытные участники представили свои работы на VII Региональной молодежной научной конференции «Будущее Севера». Призерами стали мурманчане Максим Иванов (Мурманский академический лицей), Никита Похольченко (Мурманский политехнический лицей).

Главной площадкой стало XIX соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, на которой участники из Санкт-Петербурга, республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей защищали свои работы.

В номинации «Лучшая презентация научной работы на английском языке» награждены мурманчане призер Таисия Лепская (гимназия № 6) и победитель Илья Васильев (Мурманский академический лицей). Дипломы в профессиональных номинациях получили девять учащихся образовательных учреждений города Мурманска.

Также в рамках церемонии состоялось награждение многократных призёров, отличившихся в VII региональной молодёжной научной конференции «Будущее Севера» и XIX соревнованиях молодых исследователей в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации «Шаг в будущее».

Большой научный кубок Северо-Запада России «Будущее Севера — 2024» и научные медали завоевала команда молодых исследователей города Мурманска в составе: Валерия Александрова, Ильи Васильева, Никиты Лембрик, Елизаветы Рыбаковой, Саввы Саломатина, Екатерины Морозовой, Яны Лапицкой. Руководитель команды: начальник отдела Городского информационно-методического центра работников образования города Мурманска Яна Мишина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/