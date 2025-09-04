В Мурманске наградили победителей «Диктанта Победы»

Торжественное награждение победителей состоялось в Штабе общественной поддержки.

В этом году юбилейный международный исторический «Диктант Победы» прошёл на 36 тысячах площадок в нашей стране и за рубежом с очным участием 1,3 миллиона человек. В Мурманской области работали 312 площадок, одна из которых была в областной Думе. Диктант написали более тринадцати тысяч северян, региональными победителями стали пять жителей Кольского Заполярья.

В своём приветствии председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества эта патриотическая акция приобрела особую значимость:

— В условиях агрессивных попыток переписать нашу историю и обнулить подвиг советского народа, эта акция позволяет нам сохранять правду, передавать ее будущим поколениям. Радует, что количество людей, желающих внести свой вклад в это значимое дело, с каждым годом становится всё больше не только в России, но и в мире.

Сергей Дубовой поблагодарил победителей и организаторов площадок за активную гражданскую позицию, сопричастность и неравнодушие к происходящим событиям, вручил награды.

К добрым словам присоединился депутат областной Думы Михаил Белошеев, который подчеркнул важность углубленного изучения героической истории родного края и страны:

— В нашем регионе площадки были организованы в самых разных структурах от образовательных до силовых и военных. В целом к акции присоединились 84 страны, текст был переведён на десять языков. В этом году у нас пять региональных победителей из Мурманска, Апатитов, посёлка Белое море и Североморска.

