В Мурманске наградили победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

В Мурманске состоялась церемония награждения победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века».

Всего на региональный тур конкурса поступило 28 заявок из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Кандалакши, Ковдора, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск. В финал прошли 15 участников.

В направлении «Лидер детского/молодёжного общественного объединения – член школьного или студенческого общественного объединения, участвующий в деятельности данного объединения в качестве инициатора, координатора проекта и/или какого-либо мероприятия» победителем в возрастной категории от 14 до 17 лет стала лидер Союза юных мурманчан Екатерина Козырева.

Призёрами признаны представители муниципального ресурсного центра Российского движения школьников города Апатиты Валерий Букатин, военно-патриотического клуба «Вулкан» города Ковдора Максим Притычкин и средней общеобразовательной школы №266 города Снежногорск Валерия Городкова.

Победителем в возрастной категории от 18 до 24 лет выбрана студентка МАГУ, руководитель студенческого общественного объединения «Инклюзивный английский» города Мурманска Анастасия Кузьменкова. Призёры – представители студенческого волонтёрский отряда «Широко шагая» МАГУ Елизавета Стеблянко и военно-патриотического клуба «Вулкан» города Ковдора Денис Истомин.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в рамках мероприятия конкурсантам вручили дипломы победителей и призёров, а также сертификаты участников, подарки и памятные сувениры. После награждения лидеры детских и молодёжных общественных объединений приняли участие в воркшопе «Вовлекающее лидерство» от фасилитатора, модератора стратегических коммуникаций, автора проекта профизвестность.рф Юлии Приказчиковой.