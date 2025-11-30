В Мурманске наградили победителей и призёров регионального конкурса «Экспортёр года»

В торжественной церемонии приняла участие заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Целью конкурса является стимулирование и развитие экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, признание и поощрение успехов и заслуг местных компаний-экспортёров.

Светлана Панфилова от имени правительства и главы региона Андрея Чибиса поздравила призёров и победителей конкурса, отметив их вклад в экономику области и достигнутые успехи в экспортной деятельности. Она также подчеркнула, что сейчас предприниматели, занятые в экспортной деятельности, сталкиваются с разными вызовами и достойно с ними справляются, предлагая новые решения.

В ходе мероприятия Светлана Анатольевна вручила дипломы и призы победителям и призёрам.

АО «Мурманский тарный комбинат» заняло первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». Компания является опытным экспортёром и постоянным участником международных выставочных мероприятий. Поставки направляются в Республики Беларусь и Казахстан.

АО «Норд-Вест Ф.К.» лучшее в номинации «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса». Компания зарекомендовала себя надёжным партнёром и поставляет продукцию высокого качества в страны Таможенного союза, ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Призёры номинации: ООО «МП-Группа» (производство морского ежа и икры), ООО «Причал-Л» (производство рыбной продукции).

ООО «Мурман Фиш» получило первое место в номинации «Экспортёр года в сфере готового продовольствия (высокий предел)». Компания выпускает широкий ассортимент деликатесной рыбной нарезки, замороженных полуфабрикатов и др. высококачественной продукции. Экспортные поставки осуществляются в Республики Беларусь и Казахстан.

Призёр номинации: ООО «Рестартбио» (производитель БАДов).

ООО «Норд-Авиа» заняло первое место в номинация «Экспортёр года в сфере услуг». Предприятие является туроператором, предоставляющим экскурсионные, транспортные услуги и услуги по размещению на территории региона, активно сотрудничает со странами Азии и Ближнего Востока.

Призёры номинации: ООО «Юнимарс Арктик» (логистические услуги), ООО «Полар Стар» (туристические услуги).

ООО «Белокаменка-Фиш» заняло первое место в номинации «Трейдер года». Компания специализируется на оптовой продаже замороженной рыбы и филейной продукции. С 2023 года «Белокаменка-Фиш» работает с покупателями из Беларуси и Казахстана.

ООО «РММ Биоинновации» заняло первое место в номинации «Прорыв года». Компания производит продукцию с содержанием коллагена, которая поставляется в Республику Беларусь. В настоящий момент оформляются разрешения для экспорта в Бразилию и Китай.

ИП Пайкачев Евгений Валерьевич занял первое место в номинации «Лучший экспортёр в сфере электронной торговли». Евгений Валерьевич – художник, дизайнер и изобретатель – основатель ручки-тренажёра YPEN (юпен). Изобретение имеет международный патент. Поставки осуществляются в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и Грузию.

Призёр номинации: ООО «Арктический вкус» (производство варенья и чая).

В этом году впервые выделена номинация «Хочу на экспорт», заявки на которую подавали предприятия, только планирующие выход на международные рынки.

ООО «Лайфикс Фудс» заняло первое место в данной номинации. Компания осуществляет полный цикл по добыче, транспортировке, поставке гидробионтов и продуктов их переработки. Продукция сертифицирована для поставок в Китай, Корею, Японию, Таиланд и другие страны.

Призёры номинации: ООО «Ресурс» (производство рыбной продукции), ООО «Нордкап-Марикультура» (предприятие аквакультуры (форелевое хозяйство)), ООО «Лоран» (морские перевозки).

Субъекты малого и среднего предпринимательства Мурманской области преимущественно экспортируют товары пищевой, включая рыбохозяйственную, отрасли, а также предоставляют услуги в сферах туризма и логистики. Странами экспорта выступают государства-члены ЕАЭС (лидерами являются Беларусь и Казахстан), Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы.

«Я уверена, что нам с вами всё по плечу, и в 2026 году нас ждут новые успехи, новые проекты, новые страны и, возможно, новые решения в экспортной деятельности», – отметила Светлана Панфилова, обращаясь к действующим и будущим экспортерам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557802/#&gid=1&pid=3