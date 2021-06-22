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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.21 13:00

В Мурманске наградили победителей и призеров V Международного конкурса профессионального мастерства «ArcticSkills – 2021»

21 июня в Министерстве образования и науки Мурманской области прошло торжественное награждение победителей и призёров международного конкурса «ArcticSkills – 2021». В церемонии приняли участие заместитель губернатора Елена Дягилева и министр образования и науки Ольга Дзюба.

Напомним, «ArcticSkills – 2021» стартовал 23 марта 2021 года. В конкурсе участвовали студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, из северных регионов стран БЕАР (Баренцева Евро-Арктического региона): Норвегии, России (Мурманская область), Финляндии, Швеции.

«Встречи с молодёжью всегда оставляют хорошее впечатление – на Севере очень яркие, талантливые и целеустремленные ребята, – отметила Елена Дягилева. –  Важно, что участники конкурса – это студенты, получающие среднее профессиональное образование, которое у нас в регионе развито на хорошем уровне. Некоторые из ребят уже работают. А тех, кто только готовится к выпуску, непременно ждет успех, я в этом уверена!»

Представители Мурманской области состязались в соревнованиях по 14 профессиональным компетенциям разной направленности, соревновательные площадки были оборудованы на базе восьми областных колледжей. По итогам конкурса команда Мурманской области завоевала 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Международные конкурсы «ArcticSkills» проводятся в рамках сотрудничества министерства образования и науки Мурманской области с управлением образования Губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) с 2016 года. На период 2020-2022 гг. проект получил поддержку и финансирование Программы приграничного сотрудничества «Коларктик».

Цель «ArcticSkills» – дать студентам системы среднего профессионального образования возможность для развития и демонстрации своих навыков. Кроме того, конкурс способствует повышению престижа рабочих профессий среди молодежи, а также укреплению сотрудничества в Баренцевом регионе.

«Это уникальный конкурс, который позволяет студентам заявить о своих талантах на международном уровне, что, несомненно, повышает их конкурентоспособность и востребованность для потенциальных работодателей», – отметила министр образования и науки Ольга Дзюба.

Всего в конкурсе «ArcticSkills-2021» приняло участие 46 конкурсантов, в том числе 17 участников от Мурманской области. В 2022 году конкурс «ArcticSkills» пройдёт в Мурманской области в очном формате, сообщает региональное Министерство образования и науки.

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