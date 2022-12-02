В Мурманске наградили победителей конкурса «Дом, в котором мы живём»

Соревнование управляющих организаций прошло в рамках программы «Мурманск — город чистоты». В этом году жюри оценивало содержание и благоустройство придомовых территорий, а также санитарно-техническое состояние многоквартирного дома и прилегающей территории.

Лучшие управляющие компании, товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья, а также жилищно-строительные кооперативы наградила первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник.

Так, в номинации «Чистый двор — чистый город» первое место заняла управляющая компания ООО «Норд Сервис». На второй строчке — ООО «УК Мурманремстрой». Замыкает тройку лидеров ООО «Наш Общий Дом».

В номинации «Мой дом — моя забота» лучшим стало ТСЖ «Цитадель-1». Вторая позиция за ТСН «Проспект». Третье место — ТСЖ «Кольский 204».

В номинации «Дом эффективного управления/обслуживания» первое призовое место занимает ООО «Мурманнедвижимость-сервис». Вторая и третья позиции у ООО «УК «Мурманремстрой» (ул. Баумана, 57, ул. Беринга, 26).

Все победители награждены памятными дипломами и сертификатами, сообщает администрация города Мукрманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23786&page=1