В Мурманске наградили победителей конкурса «Окно в Новый год»

В Мурманской области продолжают награждать победителей конкурса «Окно в Новый год», собравший в этот раз рекордное количество заявок от местных жителей. Участвовал весь регион, среди муниципалитетов лидерами по количеству заявок стали Мурманск (243 заявки), Мончегорск (118 заявок) и ЗАТО Североморск (112 заявок).

Всего активные северяне прислали 1182 заявки: 536 в категории групповых работ и 646 – индивидуальных. До финального отбора были допущены 827 работ, из которых 365 подали группы.

«Этот конкурсный год у нас поистине рекордный. По сравнению с прошлым годом количество заявок возросло в два раза, и количество лайков, собранных победителями, тоже впечатляет, – 65 тысяч голосов», – сообщила заместитель директора Центра городского развития Мурманской области Антонина Шихирина.

Антонина Шихирина 8 февраля встретилась с победителями из Мурманска. Награждение состоялось в арт-пространстве «Контейнер-холл».

«Очень приятно осознавать, сколько людей вдохновились новогодней атмосферой праздника, ведь главная цель конкурса – создать настроение не только тем, кто стал его участником, но и тем, кто проходит мимо вашего дома, детского сада или школы», – подчеркнула представитель организатора конкурса Оксана Кузьмина.

В Мурманске определено 55 победителей конкурса «Окно в Новый год».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, конкурс состоялся в регионе в четвертый раз по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса при поддержке Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru