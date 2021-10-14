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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 17:30

В Мурманске наградили победителей областного научно-технического конкурса

В музейно-выставочном комплексе «Галерея безопасности Мурманской области» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров VI открытого областного детско-юношеского научно-технического конкурса «Юные изобретатели – спасателям», посвященного Году науки и технологий.

Инициаторами конкурса выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по ГОЧС и ПБ, Мурманское областное отделение ВДПО при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.

«Роль и значение науки в школьной среде будет с каждым годом расти, так как в широком смысле она – «начало начал». И наш конкурс, на мой взгляд, как раз и является той площадкой, которая помогает и способствует открытию юных научных талантов. Я очень рад тому, что с каждым разом число участников конкурса становится все больше, а представленные работы по-новому раскрывают различные аспекты культуры безопасности жизнедеятельности», – отметил в приветственной речи исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области, полковник внутренней службы Дмитрий Плотников.

Организаторы состязания вручили медали, дипломы и памятные призы конкурсантам, чьи работы были признаны лучшими.

Также специально для участников церемонии были организованы мастер-классы по работе с беспилотными летательными аппаратами и устройствами для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности (тепловизорами) и, конечно же, обзорная экскурсия по самой северной в России пожарно-технической выставке.

«Подобные научно-технические конкурсы развивают творческие способности, креативность, воображение, любознательность, а также нестандартный подход к решению поставленных задач. Ребята видят практическое применение своих изобретений, и именно такой подход помогает им выбрать профессиональную траекторию», – прокомментировала и.о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Музейно-выставочный комплекс «Галерея безопасности Мурманской области» – самый северный музей пожарной охраны в России. Он расположен в Мурманске, на ул. Шевченко, 32.

Виртуальная экспозиция музея расположена по ссылке: https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/virtual/murmansk

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