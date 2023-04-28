Специалисты Минприроды Мурманской области проверят экологическую обстановку на озере Имандра после падения истребителяВ Мурманской области растёт количество загородной недвижимости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.04.23 13:00

В Мурманске наградили победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Экспортёр года» организован Центром поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального министерства развития Арктики и экономики в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году заявки от экспортёров поступили по 6 номинациям. Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла 26 апреля. Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова поздравила участников конкурса, отметила их успехи в бизнесе и вручила памятные дипломы и призы.

«Цель таких конкурсов – поддержать наших экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства, вклад которых в экспорте Мурманской области составляет более 6%», – рассказала Татьяна Русскова. 

Победителем в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» признано АО «Мурманский тарный комбинат».

В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» первое место у ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск». Компания регулярно участвует в конкурсе, причём на всех этапах – и региональном, и окружном, и федеральном.

Представитель ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск» Людмила Жукова отметила, что региональный Центр поддержки экспорта постоянно оказывает помощь.

«Это касается и выставок, на которые мы регулярно ездим, и реверсных бизнес-миссий. Кроме того, мы ежегодно обращаемся в Российский экспортный центр за компенсацией затрат на транспортировку. Это для нас немаловажно, поскольку все это очень дорогие услуги», – сказала Людмила Жукова. По её словам, несмотря на санкции, логистика предприятия довольно стабильна.

«Объёмы сырья на местном рынке тоже стабильные. В этом плане у нас не сильно что-то поменялось», – сказала Людмила Жукова. Предприниматель пояснила, что сохранены отношения с постоянными партнерами, кроме того, для расширения географии экспорта компания РММ рассматривает Бразилию и Турцию.

Второе место в этой номинации разделили АО «Норд-Вест Ф.К.» и ООО «Парк».

В номинации «Экспортёр года в сфере услуг» победителем стал индивидуальный предприниматель Иван Суханов – он осуществляет экспорт услуг по организации мероприятий.

В номинации «Прорыв года» первое место досталось индивидуальному предпринимателю Андрею Личутину – он поставляет арктических морских ежей.

В номинации «Экспортёр года на международных электронных торговых площадках» комиссия присудила 1-е место индивидуальному предпринимателю Дмитрию Кальчуку. На втором месте в этой номинации – ООО «Парламент».

В номинации «Самая успешная женщина – экспортер» – Виктория Димова, гендиректор компании «МП-Группа», поставка икры морского ежа.

«У нас направление – экспорт икры морского ежа», – сказала генеральный директор компании Виктория Димова. Она отметила, что успех в конкурсе – заслуга не только женской половины коллектива, но и мужчин, работающих в ООО «МП-Группа». Компания действует на рынке с 2017 года.

«Мы были первой компанией в Мурманске, которая занималась экспортом икры морского ежа», – сказала Виктория Димова. Она призналась, что из-за санкций подорожала доставка в зарубежные страны, поэтому в планах – выйти на экспорт с продуктом глубокой переработки.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, определение победителей и призеров следующего этапа всероссийского конкурса «Экспортер года» – на уровне каждого федерального округа – пройдёт в период с августа по сентябрь.

Ранее губернатор Андрей Чибис в ходе ежегодного отчета перед Мурманской областной Думой отметил, что рост экспорта из Мурманской области увеличился более чем на 60%. Среди регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, Мурманская область по итогам внешнеторговой деятельности в 2022 году занимает третье место по объёмам экспорта. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Люди хотят индивидуального подхода, а получают тимбилдинг
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00Мурманская областная Дума: отчёт Губернатора Мурманской области за 2022 год (12+)19:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне мечтают о пенсии в размере 47 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,83 рубля, доллар похудел на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В областной Думе обсудили проект изменений в федеральное законодательство об ответственном обращении с животными
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика