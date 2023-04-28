В Мурманске наградили победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Экспортёр года» организован Центром поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального министерства развития Арктики и экономики в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году заявки от экспортёров поступили по 6 номинациям. Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла 26 апреля. Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова поздравила участников конкурса, отметила их успехи в бизнесе и вручила памятные дипломы и призы.

«Цель таких конкурсов – поддержать наших экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства, вклад которых в экспорте Мурманской области составляет более 6%», – рассказала Татьяна Русскова.

Победителем в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» признано АО «Мурманский тарный комбинат».

В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» первое место у ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск». Компания регулярно участвует в конкурсе, причём на всех этапах – и региональном, и окружном, и федеральном.

Представитель ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск» Людмила Жукова отметила, что региональный Центр поддержки экспорта постоянно оказывает помощь.

«Это касается и выставок, на которые мы регулярно ездим, и реверсных бизнес-миссий. Кроме того, мы ежегодно обращаемся в Российский экспортный центр за компенсацией затрат на транспортировку. Это для нас немаловажно, поскольку все это очень дорогие услуги», – сказала Людмила Жукова. По её словам, несмотря на санкции, логистика предприятия довольно стабильна.

«Объёмы сырья на местном рынке тоже стабильные. В этом плане у нас не сильно что-то поменялось», – сказала Людмила Жукова. Предприниматель пояснила, что сохранены отношения с постоянными партнерами, кроме того, для расширения географии экспорта компания РММ рассматривает Бразилию и Турцию.

Второе место в этой номинации разделили АО «Норд-Вест Ф.К.» и ООО «Парк».

В номинации «Экспортёр года в сфере услуг» победителем стал индивидуальный предприниматель Иван Суханов – он осуществляет экспорт услуг по организации мероприятий.

В номинации «Прорыв года» первое место досталось индивидуальному предпринимателю Андрею Личутину – он поставляет арктических морских ежей.

В номинации «Экспортёр года на международных электронных торговых площадках» комиссия присудила 1-е место индивидуальному предпринимателю Дмитрию Кальчуку. На втором месте в этой номинации – ООО «Парламент».

В номинации «Самая успешная женщина – экспортер» – Виктория Димова, гендиректор компании «МП-Группа», поставка икры морского ежа.

«У нас направление – экспорт икры морского ежа», – сказала генеральный директор компании Виктория Димова. Она отметила, что успех в конкурсе – заслуга не только женской половины коллектива, но и мужчин, работающих в ООО «МП-Группа». Компания действует на рынке с 2017 года.

«Мы были первой компанией в Мурманске, которая занималась экспортом икры морского ежа», – сказала Виктория Димова. Она призналась, что из-за санкций подорожала доставка в зарубежные страны, поэтому в планах – выйти на экспорт с продуктом глубокой переработки.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, определение победителей и призеров следующего этапа всероссийского конкурса «Экспортер года» – на уровне каждого федерального округа – пройдёт в период с августа по сентябрь.

Ранее губернатор Андрей Чибис в ходе ежегодного отчета перед Мурманской областной Думой отметил, что рост экспорта из Мурманской области увеличился более чем на 60%. Среди регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, Мурманская область по итогам внешнеторговой деятельности в 2022 году занимает третье место по объёмам экспорта.

Фото: https://gov-murman.ru