В Мурманске наградили победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Экспортёр года» организован Центром поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального министерства развития Арктики и экономики в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году заявки от экспортеров поступили по шести номинациям. Победители конкурса «Экспортёр года» – это организации и индивидуальные предприниматели, достигшие наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг.

17 апреля прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров. Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова поздравила участников конкурса, отметила их успехи в бизнесе и вручила памятные дипломы и призы.

«Очень важно продолжать поддерживать малое и среднее предпринимательство региона, вклад которого в общий объём экспорта за прошедший год увеличился более чем в два раза», – отметила Светлана Панфилова.

Победителем в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» признано ООО «Флогопит». Компания экспортирует минеральную продукцию в такие страны, как КНР, Республика Казахстан, Республика Корея.

В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» победил экспортёр рыбной продукции ООО «Парк». Второе место занял СПК РК «Северная Звезда».

Экспортерами года в сфере услуг стали экспортёры туристических услуг ООО «Визит Мурманск» и ООО «Кольский Край». Директор ООО «Визит Мурманск» Олег Теребенин поблагодарил работников АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» за постоянную поддержку и помощь в выходе на международные рынки, вручил директору Центра благодарственное письмо от компании.

«За помощью Центра поддержки экспорта обращаемся уже пятый год, будь то выставки, или обучающие мероприятия. Большое спасибо коллективу за такой вклад в развитие экспорта услуг региона!», – сказал Олег Теребенин.

Победителем номинации «Экспортер года на международных электронных торговых площадках» стал экспортёр косметических средств из водорослей индивидуальный предприниматель Алексей Редькин. Второе место данной номинации разделили индивидуальные предприниматели Наталья Хохрякова (экспорт косметических средств в Республики Казахстан и Беларусь) и Елена Копань (экспорт сувенирной продукции в Республику Беларусь и КНР). Трейдером года признана компания - производитель икры морского ежа ООО «Солинг Сифуд», второе место присвоено экспортёру рыбной продукции ООО «Белокаменка-Фиш».

В номинации «Самая успешная женщина-экспортер» победила индивидуальный предприниматель Елена Ляпаева, экспорт косметических средств.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, определение победителей и призёров следующего этапа всероссийского конкурса «Экспортёр года» – на уровне каждого федерального округа – пройдёт в период с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призёры конкурса на федеральном уровне в период с сентября по октябрь 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru