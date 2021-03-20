В Мурманске наградили победителей регионального конкурса «Экспортёр года»

В Мурманске состоялось торжественное награждение победителей и призеров регионального конкурса «Экспортёр года».

Конкурс ежегодно проводится во всех регионах присутствия центров поддержки экспорта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель мероприятия – стимулирование и развитие экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, признание и поощрение успехов и заслуг местных компаний-экспортеров.

«Мурманская область – приграничный регион, поэтому направление экспорта нам нужно развивать, и здесь огромный потенциал. Мы входим в ТОП-15 регионов-основных экспортеров России. В прошлом году экспорт товаров составил 4,7 миллиарда долларов США, более 10% – вклад малого и среднего бизнеса, которому всестороннее помогает Центр поддержки экспорта», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

В нынешнем году победителями в 4-х номинациях стали 8 малых и средних предприятий. Впервые в Мурманской области выбраны победители в номинации «Экспортёр года на международных торговых площадках».

«Новая номинация связана с пандемией коронавируса, победители – те компании, которые наиболее удачно адаптировались к сложившейся ситуации. Сегодня особенный для нас день еще и потому, что впервые у нас в регионе награждение победителей этого конкурса проходит в очном формате. Наша основная цель – популяризация экспорта среди предприятий региона, показать, что выйти на международный рынок можно с поддержкой государства», – подчеркнула руководитель Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в номинации «Прорыв года» победителем стала компания «Кольский Край», второе место у ООО «Акванорд».

Победителем в номинации «Экспортер года на международных электронных торговых площадках» признан индивидуальный предприниматель Антон Котов, второе место у ООО «Парламент», на третьем месте индивидуальный предприниматель Дмитрий Кальчук.

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» победителем стал индивидуальный предприниматель Иван Суханов.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» победитель – ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск», серебряный призер – ООО «Парк».