В Мурманске наградили победителей всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске в культурном центре «Контейнер-холл» состоялось награждение лауреатов и победителей всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». Ими стали двадцать семь школьников и студентов из учебных заведений, семь из которых представили Мурманскую область на всероссийском этапе в Москве в апреле и завоевали призовые места.

В рамках конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России» ребята снимали видеоинтервью, писали эссе, и проводили научно-исследовательские работы о представителях местного бизнеса, ведущих меценатскую, волонтерскую и благотворительную деятельность, а также о региональных брендах, истории об отраслях промышленности. В результате Мурманская область вошла в топ-10 самых активных регионов-участников, а мурманская гимназия №7 заняла четвёртое место в номинации «Лучшая школа».

«В стратегическом плане «На Севере – жить!» есть отдельный блок, посвященный развитию малого и среднего предпринимательства, где большое значение уделено молодым предпринимателям. И с этого года новой категорией получателей самой популярной меры поддержки, «Губернаторского старта», стала молодежь. Это даёт возможность получить прямое финансирование на свой проект», – отметила заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Кроме того, Светлана Панфилова пригласила победителей конкурса в профориентационный тур, чтобы ребята своими глазами увидели, как реализуются масштабные инвестиционные проекты.

«В ходе конкурса вы познакомились с активными предпринимателями, и в качестве поощрения мы решили пригласить вас на экскурсию на предприятия нашего региона, чтобы увидеть мощь и промышленный потенциал, которым обладает Мурманская область, чтобы вы смогли еще больше проникнуться идеями развития бизнеса», — добавила заместитель губернатора.

Самой популярной номинацией, где приняли участие ребята из Мурманской области, стал видеоформат. Специально для конкурса ученики «Академии телевидения» сняли цикл интервью с предпринимателями.

Напомним, всероссийский конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» проводится Музеем предпринимателей меценатов и благотворителей совместно с «Опорой России». Конкурс поддержан правительством Мурманской области, Единым волонтёрским центром, Академией телевидения, проектом «Профизвестность».

«Единый волонтёрский центр всегда поддерживает инициативы, которые развивают сферу добровольчества. Всероссийский конкурс по истории предпринимательства учит детей познавать и рассказывать друг другу о меценатстве, культуре благотворительности и волонтерства в нашей стране. Очень ценно, что ребята рассказали о предпринимателях, добрыми делами которых нужно гордиться», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Всего в конкурсе приняли участие порядка полусотни школьников и студентов из Мурманской области. Кроме того, в рамках конкурса были проведены образовательные мероприятия, в которых приняли участие почти 400 учащихся.

«Ребята подошли к конкурсу со всей ответственностью. Кроме того, мы благодарим всех предпринимателей, которые приняли участие в конкурсе и рассказали о своем подходе в ведении бизнеса», – отметил председатель мурманского регионального отделения «Опора России» Константин Котловский.

Итоги конкурса можно посмотреть на сайте: https://росбизнеснаследие.рф.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/