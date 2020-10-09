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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.20 17:15

В Мурманске наградили победителей XXIII Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой состоялась церемония награждения победителей XXIII Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера».

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой лишь часть победителей присутствовала в зале, остальные были подключены к трансляции церемонии онлайн.

К участникам конкурса обратилась вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

 «Вы все знаете, что конкурс проводится у нас в Мурманской области с конца 90-х годов, и это престижное творческое состязание, в котором ежегодно принимают участие тысячи северян, а также жителей из других регионов и даже стран, – отметила вице-губернатор. – Есть мнение, что с годами чтение книг становится непопулярным занятием, на смену ему приходят интересы, связанные с технологиями. Но тот факт, что конкурс рукописной книги проводится из года в год, развивается и обращает на себя внимание молодежи, красноречивей любых слов доказывает, что интерес к книгам и творчеству не угасает, и многие продолжают любить книги – настолько, что готовы создавать их своими руками».

В 2020 году в конкурсе «Все краски Севера» приняли участие дошкольники, учащиеся школ, студенты, семьи, творческие объединения и коллективы из городов и поселков Мурманской области, а также впервые – из Тюмени и города Фаниполь (Минская область, Беларусь), всего 1604 человека. Участники представили на суд жюри 284 книги.

Конкурс проводился по номинациям: «Доблесть героев бессмертна» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов); «Мурманск – город моей мечты»; «Скандинавская мозаика» (литература, культура, история и традиции северных стран: Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания); «Мой сильный маленький народ» (коренные малочисленные народы Севера); «Стань природе другом».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам конкурса Гран-при Губернатора Мурманской области присуждён авторскому коллективу творческой мастерской Кандалакшского индустриального колледжа за книгу «Муштолла о том, как саамы Родину защищали», ее авторы – Ксения Тунгушбаева (19 лет), Елизавета Чурина (20 лет) и Антон Филиппенко (16 лет).

Премию «Малый триумф» получила ученица 6 класса Хибинской гимназии г. Кировска Софья Скрябина за книгу «У войны не детское лицо…».

«От имени губернатора области и себя лично я поздравляю вас, победителей конкурса, с высоким результатом и желаю, чтобы вдохновение, благодаря которому родились ваши проекты, сопровождало вас в дальнейшем, а интерес и рвение, с которыми вы участвовали в конкурсе, открывали для вас новые горизонты в творчестве и в жизни», – подытожила Елена Дягилева.

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