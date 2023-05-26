В Мурманске наградили победителя городского конкурса грантов начинающим предпринимателям

26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. В Мурманске активно реализуется комплекс мер поддержки бизнеса, включающий информационную, финансовую и имущественную поддержку, налоговые преференции.

Сегодня в Центре «Мой бизнес» в ходе встречи инвеступолномоченного администрации города Мурманска с предпринимателями города наградили победителя муниципального конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям в 2023 году. Им стал Артём Белошистый с проектом мобильной мини-пекарни и кофейни на базе передвижного фудтрака.

Победители конкурсов прошлых лет, получившие финансовую поддержку на реализацию своих идей, поделились результатами работы.

Александра Низовец рассказала о проекте «Арктический SUP-серфинг», Равиля Зукурова — об открытии мастерской сладостей «Апельсинка».

В этом году на финансовую поддержку мурманских предпринимателей из муниципального бюджета выделено шесть миллионов рублей на проведение трёх конкурсов, отмечает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25065&page=1