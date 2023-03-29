В Мурманске наградили самых активных добровольцев
Сегодня состоялось подведение итогов конкурса «Доброволец Мурманска-2023». Его организатором выступил Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров». Церемония награждения прошла в молодёжном пространстве СОПКИ на улице Марата.
Ежегодный конкурс «Доброволец Мурманска» направлен на поддержку социальной активности молодежи и распространение успешного опыта добровольческой деятельности. Для участников были организованы тренинги, направленные на знакомство и построение доверия внутри группы, профилактику профессионального выгорания и повышение мотивации к успеху.
Как сообщает администрация города Мурманска, с 17 февраля по 18 марта волонтёры самостоятельно организовывали мероприятия: экологическую своп-вечеринку, благотворительную акцию по сбору кормов для бездомных животных, а также сбор стаканчиков из-под кофе для дальнейшей переработки. Результаты проделанной работы участники конкурса представили в виде презентаций.
Победителями конкурса стали:
в возрастной категории от 14 до 17 лет
1 место — Екатерина Петрова;
2 место — Яна Биктимирова;
3 место — Алиса Шатилова;
в возрастной категории от 18 до 35 лет
1 место — Владислав Чен;
2 место — Елизавета Колесник;
3 место — Ирина Закирова.
В номинации «Командное волонтёрство» лучшим стало студенческое объединение «Содружество равных возможностей», представляющее Мурманский арктический государственный университет.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24682&page=1