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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 17:05

В Мурманске наградили самых активных добровольцев

Сегодня состоялось подведение итогов конкурса «Доброволец Мурманска-2023». Его организатором выступил Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров». Церемония награждения прошла в молодёжном пространстве СОПКИ на улице Марата.

Ежегодный конкурс «Доброволец Мурманска» направлен на поддержку социальной активности молодежи и распространение успешного опыта добровольческой деятельности. Для участников были организованы тренинги, направленные на знакомство и построение доверия внутри группы, профилактику профессионального выгорания и повышение мотивации к успеху.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 17 февраля по 18 марта волонтёры самостоятельно организовывали мероприятия: экологическую своп-вечеринку, благотворительную акцию по сбору кормов для бездомных животных, а также сбор стаканчиков из-под кофе для дальнейшей переработки. Результаты проделанной работы участники конкурса представили в виде презентаций.

Победителями конкурса стали:

в возрастной категории от 14 до 17 лет

1 место — Екатерина Петрова;

2 место — Яна Биктимирова;

3 место — Алиса Шатилова;

в возрастной категории от 18 до 35 лет

1 место — Владислав Чен;

2 место — Елизавета Колесник;

3 место — Ирина Закирова.

В номинации «Командное волонтёрство» лучшим стало студенческое объединение «Содружество равных возможностей», представляющее Мурманский арктический государственный университет.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24682&page=1

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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