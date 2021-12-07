В Мурманске наградят лучших добровольцев региона

В рамках празднования Дня добровольца, который прошёл 5 декабря, в регионе традиционно отметят самых активных добровольцев и авторов волонтерских проектов 2021 года. На торжественном мероприятии состоится награждение победителей конкурса «Доброволец года» Мурманской области в разных номинациях, а также будут вручены благодарственные письма Комитета молодежной политики Мурманской области финалистам Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Мероприятие пройдёт 8 декабря в легкоатлетическом манеже Центра спортивной подготовки Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Начало в 12.00.

В награждении примут участие губернатор региона Андрей Чибис, сенатор РФ от Мурманской области и член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Татьяна Сахарова, руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис и другие приглашенные гости.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, предстоящее событие соберёт лучших волонтёров Мурманской области. Для них в этот день будет организована насыщенная концертная программа. Приятным сюрпризом для гостей станет работа иммерсивного театра, где они сами смогут поучаствовать в постановках, рассказывающих о разных направлениях волонтёрской деятельности.

Организаторами мероприятия выступают комитет молодёжной политики Мурманской области, Региональный центр добровольчества, Министерство культуры Мурманской области при участии регионального Центра спортивной подготовки.

Важно отметить, что мероприятие пройдёт с учётом соблюдения всех действующих санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430100/#&gid=1&pid=1