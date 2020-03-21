В Мурманске народные контролёры проверили наличие товаров в магазине торговой сети

Общественный рейд состоялся по обращениям жителей.

В Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоялся повторный общественный рейд в магазин региональной торговой сети, расположенный на проспекте Кирова. Общественный мониторинг в торговой точке проводился на основании обращений покупателей, поступивших в Региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» в Мурманской области. Жители жаловались на слишком мелкий шрифт на ценниках, из-за которого невозможно было прочитать название товара.

Также общественники хотели проверить, что происходит в торговой сети в условиях повышенного спроса на отдельные виды товаров из-за коронавирусной инфекции.

«В целом по результатам рейда впечатления хорошие, - отметил руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин. – Несмотря даже на то, что жалоба была обоснованной – шрифт на ценниках, действительно, мелкий. Руководитель торговой точки сразу согласилась с данной претензией и пообещала все исправить. Других нарушений в магазине мы не обнаружили: здесь чисто и опрятно, просроченных товаров нет, пожарный выход – в образцовом состоянии».

«Очень важно, на мой взгляд, и то, что в данном магазине мы не обнаружили «последствий» ажиотажного спроса, - продолжил депутат. – Хотя сами продавцы подтвердили, что за последнее время объем продаж отдельных товаров вырос, однако это никак не отразилось на полках - все тут же заполняется новыми поступлениями со складов».

Партиец также добавил, что в Мурманской области проводился мониторинг запасов продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Мы специально связывались с представителями сетей, интересовались, как обстановка? Нам ответили: все в рабочем режиме, товарный запас двухнедельный и постоянно пополняется», - рассказал Шадрин.

Подобные рейды в магазины торговых сетей будут продолжены.