Мурманская область. Арктика (16+)02.06.26 08:45

В Мурманске названы лауреаты Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Маслова

В столице Кольского Заполярья в рамках книжной ярмарки «Читай север!», которая прошла в регионе впервые, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова. Премия присуждается раз в два года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Союза писателей России. Всего на соискание премии поступило 32 заявки из 16 регионов страны. Награды победителям вручила заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

Лауреатами премии 2026 года стали:

- в номинации «Современная проза» — Дмитрий Ищенко (Мурманск) с книгой «Неудачники — команда мечты»;

- в номинации «Современная поэзия» — Андрей Кулюкин (Московская область) со сборником «Когда колокольня поет»;

- в номинации «Кольское Заполярье — ворота Арктики» — Игорь Опимах (Полярный) с книгой «Поклонъ вамъ с Дальняго Севера!».

Дипломантами премии стали: Михаил Калашников (Воронеж) с книгой «Челюскин. В плену ледяной пустыни», Юлия Колмогорова (Североморск) со сборником «Стихабрь» и Ирина Четвергова (Омск) со сборником «Очень солнечно от облепих».

«Премия имени Виталия Маслова — это дань уважения человеку, который посвятил жизнь Арктике, литературе и служению Северу. Учреждение этой награды стало еще одним важным шагом в развитии культурной политики региона. Мы видим, как растет интерес к премии: в этом году на конкурс поступили заявки из 16 регионов — от Карелии до Алтайского края. Значит, тема Арктики, ее история и люди, живущие здесь, находят искренний отклик у писателей по всей России. Поздравляю победителей и желаю им новых творческих свершений», — отметила Анна Головина.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова подчеркнула, что Арктическая премия за короткое время стала авторитетным литературным конкурсом.

«Виталий Семенович Маслов мечтал, чтобы о Севере писали талантливо, с душой и знанием дела. Сегодня мы видим, что его идея живет и объединяет авторов из самых разных уголков страны. Каждая книга, представленная на конкурс, — это искренний разговор о нашем крае, его суровой красоте и удивительных людях. Премия помогает открывать новые имена и поддерживать тех, для кого Арктика — не просто география, а судьба», — сказала Ольга Обухова.

Самым необычным и долгожданным призом стал специальный приз от генерального партнера премии — ФГУП «Атомфлот». Генеральный директор предприятия Яков Антонов вручил председателю Мурманского отделения Союза писателей России Илье Виноградову диплом для передачи победителю специальной номинации — писательнице-фантасту Елене Кулешовой (Москва) за футуристический роман «Соната Баренцева моря». Призом стал поход на Северный полюс на атомном ледоколе в рамках проекта «Ледокол знаний» — знаковой инициативы Росатома, которая в седьмой раз пройдет в 2026 году. Генеральный директор «Атомфлота» отметил, что писатели-фантасты близки морякам широтой души и горизонтов, они раздвигают и продвигают все новое вперед. Он выразил уверенность, что Елена Кулешова привнесет в экспедицию свои мысли и идеи, которые зажгут сердца участников.

Как отмечает региональное Министерство культуры, литературная премия носит имя Виталия Маслова — писателя, радиста первого атомного ледокола «Ленин», одного из инициаторов возрождения в Мурманске Дня славянской письменности и культуры, почетного гражданина города-героя Мурманска. Премия присуждается за лучшие русскоязычные произведения, посвященные истории и освоению Российской Арктики, а также жизни северян.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568719/#&gid=1&pid=3

