Физкультурный конкурс «Лыжня зовёт» состоится в Мурманске в воскресенье
Мурманская область. Арктика (16+)04.01.26 17:00

В Мурманске, несмотря на сильный мороз, стартовал юбилейный конкурс «Лыжня зовёт!»

Сегодня в Мурманске в полдень на лыжной трассе спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) в праздничной атмосфере открылся 55-й городской конкурс «Лыжня зовёт!».

Мероприятие состоялось несмотря на сильный мороз. Организаторы загодя приняли необходимые меры: гости комплекса могли погреться в домиках, выпить чаю с печеньем, согреть руки у открытого огня. Те, кто предпочитал более активные способы борьбы с холодом, увлеченно играли в мяч и кегли.

Как сообщает администрация города Мурманска, немалую часть гостей и участников составили ветераны и энтузиасты спорта — те, кто стоял у истоков массового лыжного праздника ещё в 1970-х.

Ровно в полдень прозвучали фанфары, и началась церемония открытия. Мурманчан приветствовал глава города Иван Лебедев. Он поздравил участников «Лыжни» с первым стартом 2026 года и пожелал любителям здорового образа жизни успехов.

Сюрпризом для собравшихся стало появление на площадке Деда Мороза, который вместе с гостями спел популярную песню.

Сам конкурс, по традиции, начался с символической гонки на 2 км по трассе «Снежинки».

«Лыжня зовёт! — 2026» продлится до 12 апреля. Контрольные пункты конкурса, как обычно, размещены на «Снежинке» и озерах Семёновском и Большом. Расписание работы КП: по средам - с 12.15 до 14.40; в выходные и праздники - по 1 марта — с 10.15 до 13.40, со 2 марта по 12 апреля — с 10.15 до 14.40.

В конкурсе имеют право принять участие жители и гости Мурманска без ограничений пола и возраста. Участники получают у контролеров на КП паспорт лыжника, куда вносятся отметки обо всех выходах на трассы. Победители в индивидуальном зачёте в возрастных группах определяются по наибольшему количеству зафиксированных выходов, их ждут призы и дипломы комитета по физкультуре и спорту администрации города Мурманска. Все участники, совершившие не менее 12 отмеченных в паспорте лыжника выходов, получат памятные значки. Итоги конкурса будут подведены 25 апреля.

Помимо «очной» части, в этом году «Лыжня зовёт!» включает в себя и «заочную» — конкурс «Лыжня зовет молодёжь». Его участники соревнуются в различных видах физической активности посредством записи GPS-треков. Кроме индивидуального, «Лыжня зовет молодёжь» предполагает и командный зачёт, в котором будут состязаться детские сады, школы, вузы и ссузы, а также семьи.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31676&page=1

-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
