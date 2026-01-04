В Мурманске, несмотря на сильный мороз, стартовал юбилейный конкурс «Лыжня зовёт!»

Сегодня в Мурманске в полдень на лыжной трассе спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) в праздничной атмосфере открылся 55-й городской конкурс «Лыжня зовёт!».

Мероприятие состоялось несмотря на сильный мороз. Организаторы загодя приняли необходимые меры: гости комплекса могли погреться в домиках, выпить чаю с печеньем, согреть руки у открытого огня. Те, кто предпочитал более активные способы борьбы с холодом, увлеченно играли в мяч и кегли.

Как сообщает администрация города Мурманска, немалую часть гостей и участников составили ветераны и энтузиасты спорта — те, кто стоял у истоков массового лыжного праздника ещё в 1970-х.

Ровно в полдень прозвучали фанфары, и началась церемония открытия. Мурманчан приветствовал глава города Иван Лебедев. Он поздравил участников «Лыжни» с первым стартом 2026 года и пожелал любителям здорового образа жизни успехов.

Сюрпризом для собравшихся стало появление на площадке Деда Мороза, который вместе с гостями спел популярную песню.

Сам конкурс, по традиции, начался с символической гонки на 2 км по трассе «Снежинки».

«Лыжня зовёт! — 2026» продлится до 12 апреля. Контрольные пункты конкурса, как обычно, размещены на «Снежинке» и озерах Семёновском и Большом. Расписание работы КП: по средам - с 12.15 до 14.40; в выходные и праздники - по 1 марта — с 10.15 до 13.40, со 2 марта по 12 апреля — с 10.15 до 14.40.

В конкурсе имеют право принять участие жители и гости Мурманска без ограничений пола и возраста. Участники получают у контролеров на КП паспорт лыжника, куда вносятся отметки обо всех выходах на трассы. Победители в индивидуальном зачёте в возрастных группах определяются по наибольшему количеству зафиксированных выходов, их ждут призы и дипломы комитета по физкультуре и спорту администрации города Мурманска. Все участники, совершившие не менее 12 отмеченных в паспорте лыжника выходов, получат памятные значки. Итоги конкурса будут подведены 25 апреля.

Помимо «очной» части, в этом году «Лыжня зовёт!» включает в себя и «заочную» — конкурс «Лыжня зовет молодёжь». Его участники соревнуются в различных видах физической активности посредством записи GPS-треков. Кроме индивидуального, «Лыжня зовет молодёжь» предполагает и командный зачёт, в котором будут состязаться детские сады, школы, вузы и ссузы, а также семьи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31676&page=1