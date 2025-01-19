В Мурманске ночью прошли крещенские купания

Многие мурманчане следуют традиции окунания в воду не один год и даже приходят к купелям семьями. Купели обустроены на озёрах Среднем и Семёновском - возле нового домика «моржей», который был построен в рамках нацпроекта и плана «На Севере - жить».

Во многих населённых пунктах Мурманской области прошли богослужения, посвящённые религиозному празднику Крещения Господня. По традиции, после совершения Великого чина освящения воды православные христиане могут окунуться в прорубь. В мероприятиях принимал участие и глава региона Андрей Чибис.

«Купание – это традиция древняя, которую важно чтить. Для меня это каждый раз особое событие. Конечно, приглашаю присоединиться всех, кому это близко: на Семёновском озере и в других наших официальных местах, которые обозначены в регионе, имеется возможность безопасно окунуться в освященную воду. Я поздравляю всех наших православных жителей со светлым праздником, с Крещением, и хочу пожелать добра, счастья, всего самого доброго», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор окунался в проруби, обустроенной у нового домика «моржей» на Семёновском озере.

Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает, что купаться следует в строго отведенных местах. В этом году в регионе организовано 6 купелей: две в Мурманске, а также в Мончегорске, Оленегорске, Спутнике и Видяево. Все они работают под надзором представителей служб спасения и медицинских работников.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, новый домик «моржей» возведён в рамках плана «На Севере – жить» для жителей региона, увлекающихся зимним плаванием. Он оснащён современным оборудованием, мебелью и тренажёрами, создан причальный комплекс, деревянный ходовой мостик и настил, плавучий остров. В настоящее время пространство готовится к открытию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/