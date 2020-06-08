В Мурманске обнаружили крупную партию незаконно добытого камчатского краба

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области при участии Росгвардии на территории складов в Первомайском округе города Мурманска обнаружили крупную партию незаконно добытого камчатского краба. Сто восемьдесят восемь коробок с ценными биоресурсами весом свыше трёх тонн находились в рефрижераторе.

Владелец помещения не смог предоставить сотрудникам полиции документы, подтверждающие законность их добычи.

Согласно заключению эксперта, готовая к реализации продукция выработана из конечностей самцов краба непромыслового и промыслового размера. По предварительной оценке, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, может превышать тринадцать миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление происхождения и способа вылова камчатского краба, а также лиц, причастных к его незаконной добыче.