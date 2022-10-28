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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.22 14:50

В Мурманске обновили зону отдыха около озера Среднего

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин посетил зелёную зону у озера Среднего, которую реконструировали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Зелёная зона у озера Среднего расположена в густонаселенном районе. В рейтинговом голосовании за неё проголосовало почти 40 тысяч человек. Мурманчане сами выбирали наполнение сквера.

— Неоднократно приезжали, контролировали, как двигается работа. Сейчас всё готово, жители положительно отзываются о новой зоне отдыха, — рассказал Юрий Сердечкин. — А недавно мурманчане обратили внимание на то, что мамам с колясками непросто добраться к новой набережной от улицы Старостина: на пешеходной тропе много крупных камней. Дал поручение уже в этом году силами Управления дорожного хозяйства выровнять грейдером эту дорожку и уложить асфальтовую крошку. Это на зимний период решит проблему. Сразу добавлю, что мера временная, запланируем на будущий год более обстоятельные работы на этом участке.

На территории сквера появились пешеходные дорожки, скамейки и урны, было установлено современное освещение и видеонаблюдение, детское игровое оборудование, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, спортивные тренажеры. Также завершили озеленение территории общей площадью более 1150 квадратных метров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23602&page=1

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