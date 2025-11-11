В Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареи

Один из первых и долгое время главный мурманский мемориал, посвящённый подвигу героев Великой Отечественной, давно требовал ремонта. В этом году силами МАУК «Мурманские городские парки и скверы» была проведена реконструкция лестницы, облицовка постамента новыми гранитными плитами, реставрация табличек, покраска орудия. Также выполнен ремонт прилегающей территории. Ко дню рождения памятника — 6 ноября — работы были полностью завершены.

— Масштабный ремонт одного из важнейших памятных объектов города-героя стал для нас не просто плановым мероприятием, но и долгом чести и почтения к подвигу дедов и прадедов в год 80-летия Великой Победы, — отметил в этой связи временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

66 лет назад, 6 ноября 1959 года, в Мурманске был открыт памятник самоотверженным защитникам города. Автором проекта стал выдающийся архитектор Дмитрий Водолажский, в качестве главного элемента мемориала было использовано 76-мм дивизионное орудие ЗИС-3. В 1965 году у памятника был зажжён Вечный огонь, в 1975 году перенесённый к мемориалу Защитникам Советского Заполярья на Зелёном мысе. В 1991 году у подножия монумента были захоронены останки бойцов батареи, перенесённые с места боя, а спустя три года установлена плита с именами погибших артиллеристов.

Напомним, 6-я Героическая комсомольская батарея — подразделение 143-го артиллерийского полка 14-й стрелковой дивизии Красной Армии. В сентябре 1941 года в районе реки Западная Лица, лишённая поддержки пехоты, в течение недели сдерживала ожесточённые попытки противника прорвать фронт на подступах к Мурманску. К вечеру 11 сентября 1941 года немцы окружили батарею плотным кольцом. Почти все бойцы-артиллеристы во главе с лейтенантом Григорием Филимоновичем Лысенко (1918–1941) погибли, но не сдались врагу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31245&page=1