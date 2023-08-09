В Мурманске обновляются территории детских садов

В январе этого года жители заполярной столицы приняли активное участие в онлайн-голосовании по поддержке инициатив на портале «Наш Север». Северяне выбрали лучшие идеи для реализации в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект».

Среди участников из Мурманска победили три образовательных учреждения. Сейчас, благодаря финансовой поддержке из областного бюджета, они завершают благоустройство территории и обновление материально-технической базы.

Как сообщает администрация города Мурманска, в детском саду №57 (ул. Морская, 13) уже установлена тренажёрная инклюзивная площадка, появилось новое игровое поле со спортивным оборудованием, частично отремонтировано асфальтобетонное покрытие на территории дошкольного учреждения, установлены пандус и опоры наружного освещения.

Ремонтные работы в детском саду №73 (ул. Юрия Гагарина, 10) также вышли на финишную прямую. Проект учреждения — тематический, он посвящён безопасности дорожного движения. На объекте завершено устройство прогулочной и спортивной площадок с установкой современного игрового оборудования. Также выполнен ремонт участка асфальтобетонного покрытия на территории учреждения.

Продолжается обновление актового зала в школе №36 (ул. Комсомольская, 13). Сейчас ведутся работы по устройству сцены, ремонту полов и потолка, установке светильников. На сегодняшний день завершены обшивка стен и монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции, установлены двери, заменена система отопления с радиаторами, отремонтирована пожарная сигнализация.

Напомним, конкурс инициатив «На Севере — твой проект» — часть стратегического плана «На Севере жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25494&page=1