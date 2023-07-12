В Мурманске обновляются территории образовательных учреждений

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в рамках рабочего объезда вчера оценил ход ремонтных работ в школе №26, где идёт второй этап капитального ремонта фасада здания с комплексной заменой оконных блоков.

После завершения работ начнётся косметический ремонт помещений.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день на территории учреждения полностью выполнено устройство двух спортивно-игровых площадок. Ведутся работы по ремонту асфальтового покрытия возле школы.

Ещё два объекта, которые сегодня оказались в центре внимания Юрия Сердечкина – детский сад №73 и школа №38 на улице Сафонова, 37.

Детский сад – победитель конкурса «На Севере – твой проект» в направлении «Благоустройство объектов образования». По итогам январского голосования на сайте «Наш Север» в рамках стратегического плана «На Севере жить» проект учреждения получил финансирование.

- Благодаря областной поддержке здесь появятся тематическая прогулочная зона и площадка с тартановым покрытием для игр в футбол и других активных занятий на свежем воздухе, - рассказал Юрий Сердечкин. - Сейчас ведётся монтаж оборудования, на территории учреждения уже выполнено частичное выравнивание площадок, подсыпка гравием и завершается установка бортовых камней.

В школе №38, так же как ещё в семи учреждения образования города Мурманска, в этом году будет обновлено асфальтовое покрытие.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25327&page=1