В Мурманске обновляются учреждения образования

В областном центре продолжается реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Arctic schools». В список победителей этого года вошли 11 школ и 10 детских садов, в которых будут обновлены спортивные залы, учебные кабинеты, столовые, прилегающие территории и даже теплица. Общий объём финансирования составил 87,9 млн рублей.

Как сообщает администрация города Мурманска, со стороны муниципалитета ведётся регулярный контроль качества, сроков исполнения работ и поставки оборудования.

- На сегодня выполнено 65% от общего объёма запланированных работ. Темп хороший, поэтому есть уверенность, что все объекты будут сданы в срок, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23107&page=1