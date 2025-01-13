В Мурманске оборудуют лыжные трассы на озерах Большое, Глубокое, Семёновское и Безымянное

В Мурманске в рамках проекта «Пять озер» оборудуют лыжные трассы на водоёмах. Об этом рассказал глава города Юрий Сердечкин.

Как глава муниципалитета отмечает на своём телеграм-канале, одна из таких трасс уже доступна на озере Среднем. Там установлено 55 световых опор, светильники включаются вечером.

В ближайшее время для лыжников будут оборудованы ещё четыре трассы. Они будут расположены на озерах Глубокое, Большое, Безымянное и Семёновское.