В Мурманске обследуют состояние улично-дорожной сети после зимы

В областном центре проверяют состояние дорог, отремонтированных в прошлых сезонах, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время его преемником является нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Всего специалистам предстоит обследовать 127 участков улично-дорожной сети, уже завершена проверка состояния 89% объектов.

Глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова совместно с представителями администрации города Мурманска и Управления дорожного хозяйства осмотрели участки улиц, которые находятся на гарантии.

Так, улицу Алексея Хлобыстова (участок от проспекта Героев-североморцев до улицы Свердлова) ремонтировали в рамках национального проекта в 2023 году. Подрядная организация обновила дорожное полотно и бортовые камни, также были отремонтированы и расширены тротуары. Кроме того, на данном участке установили две новые остановки общественного транспорта. По итогам осмотра объекта выявлены незначительные замечания.

Также обследовали состояние дорожного полотна улицы Планерной. В прошлом году ремонт автомобильной дороги проходил в рамках плана «На Севере – жить!». Были выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, бетонного водоотводного лотка и барьерных ограждений. Объект находится в удовлетворительном состоянии.

По результатам обследований, проходивших ранее, в адрес подрядных организаций уже направлены требования об устранении дефектов.

Напомним, что по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса до 1 мая необходимо провести инвентаризацию всех дорог в муниципалитетах, а также региональных и федеральных трасс по каждому проблемному участку. До 20 июня в рамках гарантийных обязательств и за счёт подрядчиков – обеспечить устранение всех выявленных дефектов дорожного покрытия. Основные проблемные точки нужно привести в порядок до 1 июня.

«Самый острый вопрос, который волнует абсолютно всех мурманчан, – это состояние автомобильной дороги по улице Подгорной. С подрядчиком уже ведётся работа по этому поводу. Как только наступят благоприятные погодные условия, подрядчик полностью демонтирует верхний слой асфальтобетонного покрытия и уложит его заново», – рассказал заместитель главы города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко.

«Хочу обратить внимание, что обследование всех дорог проводится, как в рамках содержания, так и в рамках гарантийных обязательств. При выявлении дефектов на «гарантийных» дорогах их устранение выполняется подрядной организацией за свой счёт. Если подрядчик отказывается от выполнения работ, будут «вскрываться» банковские гарантии и собственник дорог будет устранять все дефекты самостоятельно», – добавила заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках дорожной кампании 2025 года отремонтируют 139 дорожных объектов по всему региону: 20 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», 73 – по плану «На Севере – жить!», 46 – по реновации ЗАТО. Глава региона Андрей Чибис поручил радикально усилить контроль на всех этапах работ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/