В Мурманске обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических связей между Кольским Заполярьем и Республикой Беларусь

В Центре управления регионом состоялась расширенная встреча представителей Мурманской области и делегации белорусского бизнеса, возглавляемой Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, на которой стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических связей.

В бизнес-делегацию Республики Беларусь вошли предприятия, работающие в агропромышленном комплексе (производители мясной, молочной и мучной продукции), компании, выпускающие пассажирскую, дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику, а также азотные соединения и удобрения.

В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов, а также деловых кругов Мурманской области и Гомельской области.

Республика Беларусь традиционно остаётся важным партнёром Мурманской области и имеет большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических связей. Особое внимание – развитию прямых деловых контактов между регионами.

Делегацию белорусского бизнеса представил и.о. заместителя генерального директора Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономической деятельности Виталий Шевченко. На встрече он рассказал о деятельности Гомельского отделения БелТПП. Далее прошли презентации предприятий, вошедших в состав делегации.

Важным событием стало подписание договора о намерениях между ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» и ООО «Аквапайп СПб» (Мурманское отделение).

Завершилась встреча серией переговоров между представителями белорусской делегации и мурманскими предпринимателями.

Также в программе работы белорусской делегации – визиты на отраслевые предприятия региона и консультационная встреча с представителями исполнительных органов по вопросам участия в закупочных процедурах, тендерах и взаимодействия с государственными заказчиками.

Организатором мероприятий выступило Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547577/#&gid=1&pid=1