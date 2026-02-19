В Мурманске обсудили форматы профилактики безнадзорности и девиантного поведения несовершеннолетних

В продолжение заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Мурманска 18 февраля состоялось рабочее совещание под руководством заместителя главы города Елены Ширшовой, в котором приняли участие представители структурных подразделений, социальных служб, спортивных организаций.

Ключевыми темами встречи стали совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, возможность создания координационного совета при комиссии по делам несовершеннолетних.

В процессе обсуждения участники рассмотрели способы стимулирования несовершеннолетних к социально одобряемому поведению, эффективные каналы взаимодействия как с подростками, так и с их родителями.

Особое внимание уделили методикам индивидуальной и групповой работы с несовершеннолетними, испытывающими сложности в социальной адаптации. Опираясь на проверенные практики, собравшиеся предложили ряд мер по привлечению молодёжи к патриотическим и спортивным мероприятиям.

Инициативы, озвученные на совещании, будут детально проработаны в рамках межведомственного взаимодействия.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31917&page=1