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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 16:30

В Мурманске обсудили концепцию обновления центральной площади города

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, участие во встрече с авторами концепции из архитектурного бюро «Базис» приняли глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин, и.о. заместителя губернатора Мурманской области — министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова, депутаты Мурманской областной Думы, Совета депутатов города Мурманска, а также представители Молодёжного совета при администрации города Мурманска, Мурманского городского студенческого совета и будущие архитекторы — студенты Мурманского арктического университета.

Как отметил главный архитектор ООО «Базис» Иван Охапкин, пространство площади символизирует Северный Ледовитый океан, строгие архитектурные формы — льдины. В концепции прослеживается и характерная для Мурманска террасность застройки — конструкции разной высоты будут создавать такой же эффект.

— Важно сохранить самобытность центра Мурманска и в то же время сделать его современным и функциональным, удобным для жителей и гостей города. Мне понравилась свежесть идеи, то, как тонко авторы концепции уловили мысль, что Мурманск — столица Арктики, атомного флота, что мы ассоциируемся со льдами, ледокольным флотом, — рассказал Юрий Сердечкин. — Архитекторы предложили концепцию, согласно которой Пять Углов сохранит удобство пешеходных маршрутов, останется местом, где можно встречаться с друзьями и проводить время семьями.

— В новом предложении есть своя уникальность, есть чётко проработанные вопросы, часть вопросов по эксплуатации, по визуализации в рамках сегодняшней встречи уже была снята, но все же они будут требовать более детальной проработки, — отметила Мария Гаврилова.

В 2023 году северяне подтвердили, что центральная площадь нуждается в благоустройстве. Пять Углов стала победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Для жителей областного центра был организован ряд встреч, в ходе которых каждый мог высказать свои предложения по изменению облика главной площади города. Кроме того, свои идеи и пожелания северяне формулировали, заполняя онлайн-анкеты.

В 2024 году широкое общественное обсуждение продолжилось на стратегических сессиях в рамках формирования плана «На Севере — жить!». Реконструкция центра города-героя является частью мастер-плана Мурманской агломерации.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28705&page=1

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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