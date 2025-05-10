В Мурманске обсудили новые методы борьбы с киберпреступниками

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ведущие эксперты региона в области безопасности собрались в Центре управления регионом Мурманской области для обсуждения мер противодействия интернет-преступлениям и мероприятий по профилактике, которые помогут сохранить северянам их накопления и личные данные. Слушателями панельной дискуссии «Невидимый преступник – реальная угроза современного общества» стали студенты, трансляция проводилась в социальной сети «ВКонтакте».

«Мошенники постоянно совершенствуются в своей деятельности, используют различные схемы обмана. Эти преступления наносят значительный ущерб гражданам разных возрастов, но особенно уязвимы пожилые люди. Правительство Мурманской области работает над профилактикой таких преступлений совместно с правоохранительными органами и прокуратурой. Организована широкомасштабная информационная кампания, направленная на повышение уровня цифровой грамотности среди населения», – сообщил на встрече заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Артем Долгов.

В 2023 году в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) на территории Кольского Заполярья было зарегистрировано в районе 3900 преступлений, в 2024 году – 4300, а в первом квартале 2025 года – уже свыше 1100.

«Мы видим кратное увеличение, как количественных показателей, так и суммы ущерба: в 2023 году она составляла 690 миллионов рублей, в 2024 году – более миллиарда рублей. За три месяца 2025 года ущерб составляет уже 200 миллионов рублей», – отметил заместитель начальника следственного управления УМВД России по Мурманской области Владимир Бударин.

Как пояснил Владимир Бударин, возраст больше не является основным критерием при выборе потенциальной жертвы, как это было несколько лет назад, когда наиболее уязвимой категорией считались пожилые люди. Все чаще мошенники используют подростков в качестве курьеров и для перевода денег, полученных преступным путем. Кроме этого, ребенок – легкая цель для выяснения информации о родителях и их банковских счетах.

Но в практике борьбы с преступлениями в сфере ИКТ применяются современные методы, и подобное оформление банковских счетов не может остаться без последствий. Применяется практика, в ходе которой с их владельца взыскивается сумма ущерба в пользу потерпевшей стороны.

«В прошлом году прокуратурой региона предъявлено более 400 исков в данной сфере. В Мурманской области также сформирована практика наложения арестов на счета злоумышленников. Стараемся сделать это максимально быстро, чтобы деньги не успели обналичить или вывести в теневой оборот. За 2023 год на счетах было арестовано порядка 148 миллионов рублей, деньги уже в немалой сумме возвращены потерпевшим», – сообщил начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Мурманской области Станислав Радов.

По всей России преступникам удалось вывести с чужих банковских счетов более 27,5 миллиарда рублей. Заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области уверен, потери могли быть еще больше, если бы не защитные системы банков, отразившие свыше 72 миллионов мошеннических атак, что спасло 13,5 триллиона рублей.

«Крупные банки ежедневно «охлаждают» в среднем около 20 тысяч операций по всей стране. А в марте 2024 года заработало еще одно значимое нововведение – самозапрет на кредиты. Мурманская область здесь – в числе лидеров. В первый же месяц после запуска этого механизма самозапрет установили свыше 7% жителей», – рассказал Иван Панковец.

Напомним, полный или частичный самозапрет можно установить на все потребительские кредиты или займы. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. С 1 сентября начнет действовать и так называемый «период охлаждения» между заключением кредитного договора и моментом перечисления человеку денег, а также сервис «второй руки», который позволит назначить доверенное лицо для проверки и подтверждения банковских операций.

Начиная с осени, на портале Госуслуг также можно будет ввести самозапрет на заключение договора с оператором связи. Помимо этого, в законе закреплено право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов. Подобные вызовы часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями.

Исполняющий обязанности руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Сергей Кудинов отметил, что схема действий злоумышленников в интернете всегда одинакова: обманным путем они вынуждают человека самостоятельно сообщить данные для входа в личный кабинет банковского приложения, Госуслуг и других систем. Чтобы звучать убедительно и воздействовать на эмоциональном уровне, они прибегают к современным технологиям, воссоздавая, например, речь близкого человека. Он призвал студентов использовать для авторизации на различных ресурсах сложные пароли, периодически их менять, подключить двухфакторную аутентификацию, использовать антивирусы, внимательно изучать адрес страниц для ввода данных.

В регионе проводится масштабная информационная работа по противодействию мошенничеству.

«Мы готовим различные материалы для Госпабликов о действиях мошенников, о том, как необходимо себя вести в социальных сетях, как защитить свои персональные данные и банковские счета. Информацию адаптируем под аудиторию: и для молодежи, и для старшего поколения, чтобы за короткое время вы могли сориентироваться в любой ситуации», – обратился к аудитории руководитель ЦУР Мурманской области Артем Марышев, ставший модератором панельной дискуссии.

Госпаблики Мурманской области сегодня – это страницы органов власти и бюджетных учреждений. Их аудитория – 1 млн 520 тысяч 975 пользователей. В среднем опубликованные на официальных страницах материалы набирают порядка 35 миллионов просмотров ежемесячно, а отметка «Госорганизация» в социальной сети подтверждает, что это официальное сообщество государственного органа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/