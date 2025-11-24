Семь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменовРЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.25 16:30

В Мурманске обсудили новые подходы к управлению публичной собственностью

В Мурманской области на прошлой неделе завершилась двухдневная конференция «Новая эра управления публичной собственностью», организованная министерством имущественных отношений региона. Мероприятие собрало более 100 участников – представителей министерств, федеральных ведомств и муниципальных образований.

В рамках конференции прошли дискуссии по ключевым направлениям земельно-имущественной сферы. Участники обсудили льготное предоставление земель, комплексные кадастровые работы, механизмы аренды за 1 рубль и новые подходы к расчёту арендной платы. Отдельное внимание уделили вопросам «гаражной амнистии», регулирования СНТ и совершенствования учета имущества казны.

«Впервые в Мурманской области проходит столь масштабное отраслевое мероприятие, объединившее профессионалов земельно-имущественного комплекса. Сегодня перед нами стоят важные задачи по эффективному управлению публичной собственностью и реализации государственной политики в сфере земельных отношений», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ксения Викторовна Зинатуллина.

«Такая конференция – это уникальная площадка, где мы можем в формате живого диалога обсудить самые актуальные вопросы земельно-имущественной сферы, поделиться опытом и найти оптимальные решения сложных задач. Здесь специалисты разных уровней могут познакомиться, наладить взаимодействие и выработать единые подходы к работе», – отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

В ходе конференции министр Виктория Минкина представила доклад об изменениях в управлении государственной собственностью. С 2020 года полномочия по управлению землей были перераспределены на региональный уровень, что позволило выстроить эффективную систему предоставления земельных участков. Результатом стало постоянное увеличение количества земельных участков, передаваемых в аренду. Особое внимание уделяется работе с льготными категориями граждан – многодетными семьями и участниками СВО, которые получают земельные участки в особом порядке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557468/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Четверть россиян рассчитывает на повышение своего достатка в ближайший год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 80 копеек, доллар теряет 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане высказывают обеспокоенность плохим состоянием придомовых территорий домов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»