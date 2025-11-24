В Мурманске обсудили новые подходы к управлению публичной собственностью

В Мурманской области на прошлой неделе завершилась двухдневная конференция «Новая эра управления публичной собственностью», организованная министерством имущественных отношений региона. Мероприятие собрало более 100 участников – представителей министерств, федеральных ведомств и муниципальных образований.

В рамках конференции прошли дискуссии по ключевым направлениям земельно-имущественной сферы. Участники обсудили льготное предоставление земель, комплексные кадастровые работы, механизмы аренды за 1 рубль и новые подходы к расчёту арендной платы. Отдельное внимание уделили вопросам «гаражной амнистии», регулирования СНТ и совершенствования учета имущества казны.

«Впервые в Мурманской области проходит столь масштабное отраслевое мероприятие, объединившее профессионалов земельно-имущественного комплекса. Сегодня перед нами стоят важные задачи по эффективному управлению публичной собственностью и реализации государственной политики в сфере земельных отношений», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ксения Викторовна Зинатуллина.

«Такая конференция – это уникальная площадка, где мы можем в формате живого диалога обсудить самые актуальные вопросы земельно-имущественной сферы, поделиться опытом и найти оптимальные решения сложных задач. Здесь специалисты разных уровней могут познакомиться, наладить взаимодействие и выработать единые подходы к работе», – отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

В ходе конференции министр Виктория Минкина представила доклад об изменениях в управлении государственной собственностью. С 2020 года полномочия по управлению землей были перераспределены на региональный уровень, что позволило выстроить эффективную систему предоставления земельных участков. Результатом стало постоянное увеличение количества земельных участков, передаваемых в аренду. Особое внимание уделяется работе с льготными категориями граждан – многодетными семьями и участниками СВО, которые получают земельные участки в особом порядке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557468/#&gid=1&pid=6