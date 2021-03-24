В Мурманске обсудили новые возможности для развития киноиндустрии в регионе

Министерство культуры Мурманской области инициировало публичное обсуждение вопросов о том, как усилия власти и общества в регионе могут способствовать привлечению российских кинокомпаний на территорию субъекта федерации и каким образом вовлечь в этот процесс местное профессиональное сообщество. Площадкой для дискуссии «Мурманская область в фокусе кино» стала областная научная библиотека стала.

Ведущие российские эксперты обсудили тему с региональными специалистами. О том, что уже сейчас сделано в регионе для привлечения кинематографистов, сообщила заместитель губернатора, руководитель Мурманской кинокомиссии Елена Дягилева.

«Конечно, мы заинтересованы, чтобы к активной работе по поддержке кинопроизводства в нашем регионе подключалось как можно больше участников, – отметила вице-губернатор. – Развитие кинопроизводства стало одним из приоритетов регионального правительства в 2019 году, когда в Мурманской области был принят закон о поддержке и развитии киноиндустрии. В 2020 в регионе была создана региональная кинокомиссия и начал работу Центр развития кинопроизводства. Кроме того, была запущена система рибейтов – субсидий, которые могут получить кинопроизводители за съемки фильмов в Заполярье. В результате всех принятых мер на территорию области было привлечено несколько киностудий, которые принесли региону более 31 миллиона рублей. В 2021 году на рибейты в областном бюджете предусмотрено 10 млн рублей. Кроме того, в 2021 году мы предусмотрели новые формы государственной поддержки кино в регионе, к которым относятся гранты дебютантам на реализацию кинопроектов в Мурманской области и гранты на реализацию проектов в области кинопроизводства в Мурманской области. Также в 2021 году правительство Мурманской области окажет поддержку в проведении сразу нескольких крупномасштабных событий».

Эти инструменты отлично работают в регионе, но можно ли усилить эффект? Зачастую решение о том, начинать ли кинопроцесс в регионе продюсеры принимают, понимая, что часть своих производственных и творческих проблем решат на месте съёмок.

Создатели российских фильмов и сериалов предложили усилить сайт регионального Центра развития кинопроизводства nordfilm.ru информацией о коллекционерах, исторических реконструкторах, ретро-автомобилях, а также об услугах местных производителей. Екатерина Крюкова, заместитель директора Дворца культуры им. С.М. Кирова поддержала предложение использовать возможности учреждения культуры, в частности, подшивочного и реквизиторского цеха для обеспечения потребности киногрупп.

«Бюджет сериала от 150 до 200 миллионов рублей. Если он снимается на территории региона, то он приносит инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса не менее 50-60 миллионов каждый сериал. Для примера: наша компания снимает в год десяток сериалов. И если мы теоретически снимаем здесь даже небольшую часть, то в только от одной компании бюджет может доходить до 300-400 миллионов рублей в год», – сообщил Виктор Будилов, генеральный продюсер студии «Гамма Продакшен» (Москва).

Проблемы, которые сейчас препятствуют быстрому развитию кинопроизводства в регионе, одновременно являются и точками роста для местной экономики.

«Все наши проблемы – это наши возможности. И для специалистов турфирм и риэлтерских контор, из которых получаются отличные региональные локейшен-менеджеры. И для тех, кто сможет организовать гримерки на колесах, тех, кто сможет открыть киношколу, и те, кто научится организовывать кейтеринг удобный для киношников», – добавила Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области.

Кинокомиссия становится определяющим фактором для развития кино в регионе, если остается живым инструментом.

«Для российских кинокомпаний, участвующих в конкурсе рибейтов, мы ввели повышающие коэффициенты. Если они берут на практику местных специалистов, организуют премьеры в регионе, работают на территории свыше 30 дней, то это увеличивает базовую ставку рибейта на несколько процентов», – пояснила Ольга Каверзина, руководитель Калининградской кинокомиссии.

Кино не только приносит деньги в регион во время создания лент, но и становится мощным стимулом для развития туризма.

«Поколение Z, люди, рожденные в период с 1996 по 2012 год, которые составляют почти 40% от всех потребителей, уже сейчас признаются, что формируют свой запрос на путешествия через визуальный контент, который получают не только через ленты друзей в социальных сетях, но и с помощью кино», – рассказала руководитель проектного офиса МАГУ Анна Попова.

Несколько раз за время обсуждения понималась тема профессионального обучения в области кинопроизводства. Пока этот вопрос не решён в регионе. Как реакция на общественный запрос для деятельности в этой сфере в Печенгском округе при поддержке компании «Норникель» был организован просветительский проект киношкола «Печенгафильм», отрытый для участия всем жителям Мурманской области.

«Основная сложность – люди не готовы заявить о себе, рассматривать себя в ракурсе кинодеятельности. Но мы с гордостью можем заявить, что сейчас на курсе находится 21 человек. Мы ставим амбициозные цели – получить по итогам курса три короткометражные картины, которые смогут быть представлены на российских кинофестивалях», – объяснила Наталья Сидорина, заместитель директора Центра социальных проектов Печенгского округа.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ещё один поворот в дискуссии добавили местные кинорежиссёры. Они рассказали о своём опыте работы с московскими продюсерами, который заставил их пересмотреть подходы к работе. Во время встречи родилось много предложений и идей, реализация которых придаст новый импульс к развитию кинопроизводства в регионе.

Запись трансляции дискуссии доступна в группе регионального Минкульта «ВКонтакте».