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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.24 19:05

В Мурманске обсудили процедуру общественного наблюдения за дистанционным электронным голосованием

Доклад Ассоциации НОМ «Развитие общественного наблюдения и контроля за ДЭГ на выборах Президента Российской Федерации 2024 года» обсудили на круглом столе в Мурманске эксперты из Заполярья и Калининградской области. Документ ранее был представлен на площадке Общественной палаты РФ и содержит анализ опыта наблюдения за дистанционным электронным голосованием.

Как сообщили в Избирательной комиссии Мурманской области, в регионе подано 67924 заявления на дистанционное электронное голосование на выборах Президента России, которые состоятся 15-16-17 марта. Это больше, чем в 2021 году, когда северяне голосовали дистанционно на выборах в Государственную Думу РФ.

- В 2021 году регион оказался на одной из лидирующих позиций среди субъектов Российской Федерации по количеству проголосовавших онлайн. Всего для участия в дистанционном электронном голосовании в Мурманской области было подано 49193 заявки. Проголосовали 93,5% выбравших такую форму голосования. За ходом ДЭГ осуществляли контроль три общественных наблюдателя, прошедших обучение. Тайна голосования обеспечивалась высокой степенью защиты портала, - напомнила председатель Штаба общественного наблюдения в Мурманской области Юлия Величко.

Эксперты отметили, что ДЭГ в Российской Федерации полностью соответствуют ключевым принципам избирательной системы: свободного, прямого, равного и тайного голосования.  Важнейшим принципом является анонимизация результатов выборов. При этом надёжность системы базируется на принципах криптографии, то есть защиты данных на основе математических закономерностей, являющихся научно обоснованными.

Своим опытом участия в подобном мониторинге поделился общественный наблюдатель за дистанционным электронным голосованием Сергей Головацкий.

- В современной России есть возможность голосовать дистанционно/электронно, не выходя из дома. Не каждая страна может похвастается такими технологиями, мы можем. Как наблюдатель ДЭГ, могу с гордостью сообщить, что с помощью блокчейн технологии ДЭГ будет проводиться максимально прозрачно и достоверно. Я бы хотел, чтобы этот вид голосования стал основным, - сказал он.

На выборах Президента России в этом году наблюдение за дистанционным электронным голосованием будет осуществляется на портале наблюдения программно-технического комплекса (ПТК) ДЭГ в помещении ТИК ДЭГ, а также в Общественной палате Российской Федерации. В общем виде наблюдатели ведут контроль за процедурами (действиями, которые выполняют члены избирательной комиссии ДЭГ), транзакциями (событиями в блокчейне) и артефактами (отклонениями, свидетельствуют о возможных нарушениях в работе системы). При этом основные статистические данные являются открытыми для всех граждан и публикуются в непрерывном режиме.

- Важно, что базовым инструментом работы наблюдателей является единый стандарт общественного наблюдения за ДЭГ, разработанный Общественной палатой РФ при участии профильных институтов гражданского общества в 2023 году. Документ составлен по аналогии с «золотым стандартом» наблюдения на обычных участках, - напомнил участникам круглого стола эксперт и общественный наблюдатель за ДЭГ в Мурманской области Олег Ляш.

Очные наблюдатели в 2024 году получили возможность контролировать все ключевые процессы работы ПТК ДЭГ на площадке комиссии и Общественной палаты РФ. Дистанционно работающие наблюдатели смогут проконтролировать эти действия на портале наблюдения. Общественный контроль за ДЭГ на выборах Президента Российской Федерации будет проводиться наблюдателями, получившими дополнительную подготовку.

 

Фото предоставлено Штабом общественного наблюдения в Мурманской области.

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