В Мурманске обсудили проекты по сохранению биоразнообразия региона и презентовали специальное издание Красной книги Мурманской области

В регионе состоялось координационное совещание по вопросам реализации стратегических инициатив ПАО «ГМК «Норильский никель» в области сохранения биологического разнообразия в Мурманской области. В мероприятии приняли участие представители органов власти, бизнеса, научного сообщества, федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий. География участников охватила Мурманскую область, Карелию, Красноярский и Пермский края, Республику Коми и Архангельскую область.

Заместитель губернатора Мурманской области Ксения Зинатуллина в своём приветственном слове подчеркнула: «Безусловно эту работу надо выстраивать совместно. Это усилия и органов власти, государства, и, конечно, наших партнеров — предприятий, бизнеса, ну, и, конечно, нашей науки, без которой мы не сможем выработать действенных механизмов, подходов к тому, чтобы минимизировать вред экологии, окружающей среде».

Одной из центральных тем на совещании стала отработка интегрального показателя состояния экосистем (ИПСЭ). Цель — создать универсальную методику оценки экологического благополучия. Работа ведётся на базе заповедников Мурманской области под руководством Кольского научного центра РАН.

«Мы видим, что этот вопрос, эта тема в Мурманской области выведена на очень высокий ранг, и, мне кажется, такой подход может служить примером для абсолютно всех регионов нашей страны. Именно так нужно относится к вопросам экологии, охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия. Именно так нужно организовывать взаимодействие науки, бизнеса и государства», — в свою очередь отметил вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

«У нас есть красивая природа, экосистемы, есть промышленность, есть население. И устойчиво регион может развиваться, только благодаря балансу всех интересов. В нашем случае, мы второй год подряд проводим совместно с «Норникелем» конференцию по биоразнообразию, где рассматриваем инновационные методы, применяемые компанией для сохранения биоразнообразия», — сказал, открывая дискуссию, и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников.

Уже на стадии сбора данных по новой методике получены значимые научные результаты. Так, в Мурманском тундровом заказнике обнаружен новый для региона вид жуков-жужелиц, а в Лапландском заповеднике впервые зафиксирован колючеспоровый полушник (растение, занесённое в Красную книгу региона). В перспективе отработанные методики планируется применять и на ООПТ регионального значения.

На совещании также состоялась презентация специального издания Красной книги Мурманской области. Дополнительная, подарочная версия была подготовлена при поддержке «Норникеля». Как отметила Наталья Поликарпова, научный редактор издания, директор заповедника «Пасвик», благодаря масштабным экспедициям и улучшенной изученности территории в новую редакцию внесены корректировки. Например, в категории «Животные» число охраняемых видов сократилось с 480 до 451. Тираж в 500 книг единственным углеродно-нейтральным выпуском Красной книги в России и имеет сертификат об этом.

Также участники совещания обсудили восстановление лесов с использованием дронов, поддержание популяций ценных видов рыб (сиг, кумжа) и реинтродукцию жемчужницы в реках Заполярья.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области рассматривает такое комплексное взаимодействие с научными организациями и ответственными промышленными партнерами как основу для формирования эффективной региональной экологической политики. Реализация этих проектов напрямую способствует выполнению задач по сохранению биологического разнообразия, поставленных в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и региональных стратегических документов.

Фото (Дмитрий ИВАННИКОВ и Варвара БРАЖНИК): https://gov-murman.ru/info/news/558933/#&gid=1&pid=7