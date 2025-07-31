В Мурманске обсудили проведение образовательного курса «СВОй бизнес»

В Штабе общественной поддержки состоялось расширенное заседание общественного совета партпроекта «Предпринимательство». Участники заседания обсудили организационные вопросы проведения на территории Мурманской области образовательного модуля «СВОй бизнес».

Как пояснила модератор встречи, регкоординатор проекта «Предпринимательство» Марта Говор, «СВОй бизнес» — не просто образовательный курс, а полноценная система поддержки: от разработки идеи до её реализации.

«Преподаватели, эксперты и наставники в сфере предпринимательства помогут участникам СВО и членам их семей сделать первые шаги в бизнесе», — подчеркнула она.

Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области Жанна Макарова отметила, что у ветеранов СВО есть реальный запрос на обучение.

За пять дней интенсива участники проекта получат прикладные знания по запуску и развитию собственного дела, познакомятся с действующими мерами поддержки бизнеса и пройдут практику на предприятиях региона.

«Уверена, полученные знания и умения участники программы смогут применить на любом этапе — как при старте, так и в развитии дела», — заключила Марта Говор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, образовательный курс для участников СВО по партпроекту «Предпринимательство» направлен на поддержку ветеранов СВО и их семей. Это одно из ключевых направлений народной программы.

В этом году планируется проведение программы в 30 регионах. До этого её уже успешно реализовали в Рязанской, Волгоградской, Тюменской, Тамбовской и Нижегородской областях, Приморском крае, республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания и других.

Фото (пресс-служба партии «Единая Россия»): https://gov-murman.ru/info/news/551122/#&gid=1&pid=1