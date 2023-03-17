В Мурманске обсудили работу будущего культурного центра, который появится в здании бывшего кинотеатра «Родина»

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин обсудил со студентами и представителями учительского клуба Мурманской области «Учитель» идеи о будущем культурного центра, который появится в здании бывшего кинотеатра «Родина» после реконструкции.

На встрече мурманчане высказали ряд предложений, среди которых залы для репетиций и мероприятий, локации для занятий с детьми, фуд-корт и другие.

- Продолжаем работу над восстановлением объекта культурного наследия регионального значения. Контракт заключён, подрядчик приступил к подготовительным работам, - рассказал Юрий Сердечкин. - Возможность провести реконструкцию «Родины» появилась благодаря губернатору Андрею Чибису и долгосрочному соглашению о сотрудничестве Мурманской области и ПАО «НОВАТЭК».

Как сообщает администрация города Мурманска, сбор предложений будет продолжен, на их основе будет сформирована концепция центра.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24572&page=1