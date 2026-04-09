В Мурманске обсудили современные подходы к ведению госпабликов

В Мурманске состоялся обучающий семинар для специалистов, отвечающих за информационную работу и ведение официальных страниц органов государственной власти и местного самоуправления, а также представителей блогерского сообщества.

В условиях активного развития онлайн-платформ и перераспределения пользовательского внимания особую значимость приобретает умение выстраивать системную работу с аудиторией сразу на нескольких площадках. В рамках семинара участники рассмотрели алгоритмы работы социальной сети «ВК», современные подходы к взаимодействию с аудиторией, а также инструменты продвижения и развития официальных сообществ. Спикер – начальник отдела по работе с официальными страницами организаций отраслевых блоков АНО «Диалог Регионы» Олег Сысоев. Отдельное внимание было уделено работе с платформой «МАХ», вопросам формирования контента и механизмам перераспределения аудитории.

Министр информационной политики Мурманской области Ольга Степакова подчеркнула важность повышения профессиональных компетенций: «Ключевая задача специалистов в сфере коммуникаций — выстраивать эффективную и понятную работу с аудиторией в цифровой среде. Социальные сети сегодня — это важный канал обратной связи для органов власти, а также инструмент оперативного доведения значимой и актуальной информации до жителей. Поэтому особое внимание уделяется повышению компетенций и обеспечению специалистов современными инструментами для работы на различных платформах».

Как отметил руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев, сегодня важно не просто присутствовать на площадках, но и следить за тем, как контент работает с аудиторией. «ВК» и «МАХ» требуют разных подходов, и задача — не потерять людей при переходах, а сохранить доверие и диалог.

