В Мурманске обсудили вопросы дополнительного образования детей

В областном центре в Доме детского творчества имени Анатолия Бредова прошла городская открытая конференция работников образования «Дополнительное образование детей: от новых возможностей до новых результатов. Ориентиры 2023». В мероприятии приняли участие около 200 педагогов заполярной столицы.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, участники встречи обсудили успехи реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории областного центра и перспективы развития дополнительного образования в Мурманске, а также вопросы эффективного профессионального развития педагогов, в том числе и участие педагогических работников в различных конкурсах.

Мурманчане познакомились с лучшими практиками реализации педагогических программ и методами построения социального партнерства в дополнительном образовании детей. Особый интерес вызвали вопросы, связанные с доступностью образовательных услуг с учетом потребностей и особенностей различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24383&page=1