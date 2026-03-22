В Мурманске обсудили вопросы патриотического воспитания молодёжи

В администрации города Мурманска состоялось очередное заседание совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке населения города Мурманска.

Совет координирует деятельность органов местного самоуправления, организаций и учреждений системы образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также общественных объединений, работающих в сфере патриотического воспитания граждан. В его состав входят представители органов местного самоуправления, территориальных органов Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации в городе Мурманске, ГОБУ «Центр занятости населения города Мурманска», общественных организаций.

В повестку заседания были включены два ключевых вопроса. Первый касался подготовки мероприятий в честь празднования 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 82‑й годовщины разгрома немецко‑фашистских войск в советском Заполярье. Второй вопрос затрагивал оказание содействия военным комиссариатам города Мурманска в организации и проведении мероприятий военно‑профессиональной ориентации молодёжи, а также отбор кандидатов для выполнения установленного задания на предварительный отбор граждан на обучение в вузах Министерства обороны России.

Участие в заседании принял начальник штаба Мурманского отделения всероссийского движения «Юнармия», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян.

В рамках работы совета особое внимание уделяется плану мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке населения города Мурманска на 2026 год, который включает 203 мероприятия. Они охватывают научно‑исследовательское и научно‑методическое сопровождение патриотического воспитания, совершенствование его форм и методов, военно‑патриотическое воспитание детей и молодёжи, развитие волонтёрского движения, информирование граждан о проектах патриотической направленности, а также укрепление взаимодействия общественных организаций с администрацией города в этой важной сфере.

