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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.25 11:30

В Мурманске обсудили вопросы развития предпринимательства

На площадке штаба общественной поддержки Мурманской области обсудили проект ежегодного отчёта уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области за 2024 год. В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента Юрий Шадрин и Ирина Просоленко (по ВКС), общественные помощники бизнес-омбудсмена региона, инвестиционные уполномоченные муниципалитетов области, представители бизнес-сообщества.

– Важность таких встреч сложно переоценить, – отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор. – Мы постарались аккумулировать на этой площадке всех, кто так или иначе соприкасается с бизнесом региона, в том числе инвестиционных уполномоченных, которые есть практически в каждом муниципалитете региона, представителей всех бизнес-объединений и инфраструктуры поддержки бизнеса. В прошлом году чаще всего представители бизнеса обращались в институт уполномоченного за содействием в решении вопросов аренды и имущественной поддержки, споров с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и органами местного самоуправления, налоговыми и финансовыми вопросами. В этой работе неоценимую помощь оказывали общественные помощники, которые, зачастую не считаясь с личным временем, занимались, в том числе, консультациями обратившихся предпринимателей. Сегодня наша задача - сверить часы и наметить планы нашей дальнейшей совместной работы.

В своём докладе Марта Говор обозначила ключевые вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели. Среди них — нехватка кадров, вопросы оплаты поставок, необходимость повышения предпринимательских компетенций, расширение доступа к финансированию, контрольные и надзорные мероприятия, а также недостаточная информированность бизнес-сообщества.

– Малый и средний бизнес играет очень существенную роль в экономике страны. Достаточно сказать, что 40% трудоспособного населения работает в сфере малого и среднего бизнеса, – подчеркнул депутат областной Думы Юрий Шадрин. – Важно, что в Мурманской области формируются профессиональные дискуссионные площадки, на которых с профессиональным сообществом, с экспертами анализируется ситуация сегодняшнего дня и ведется поиск оптимальных решений. И для нас нет несущественных вопросов. Они могут быть глобальные, например, динамика количества субъектов малого предпринимательства, налоговые поступления, и вопросы частные, которые идут непосредственно от самих предпринимателей.

Инвеступолномоченные муниципальных образований региона подчеркивали, учитывая, что этот институт достаточно новый, за минувший год проделана большая работа. Ключевым показателем ее эффективности отмечено устранение большинства барьеров между бизнесом и властью. Выросло как количество обращений, так и уровень доверия к действующей государственной поддержке предпринимателей.

– В условиях серьёзного санкционного давления поддержка бизнеса играет ключевую роль в устойчивости региональной экономики. Институт уполномоченного стал надёжной опорой для предпринимателей, помогая находить решения в сложных ситуациях. Важно, чтобы диалог между властью и предпринимателями продолжался, ведь только совместными усилиями можно создать комфортные условия для ведения бизнеса и дальнейшего развития региона, – прокомментировала итоги встречи председатель профильного комитета областной Думы Ирина Просоленко.

Отчет бизнес-омбудсмена по итогам его работы в 2024 году будет рассмотрен на ближайшем заседании Мурманской областной Думы.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/dd0/6aa3zpz93qwb0859vdw0bp56wk7adc26.jpg

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