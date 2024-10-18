В Мурманске обсудили вопросы реализации государственной поддержки предпринимательства

В Центре управления регионом совместно с представителями бизнес-объединений и предпринимателями Мурманской области обсудили результаты, планируемые к реализации меры государственной поддержки и налогового регулирования для бизнеса, перспективы повышения бюджетной эффективности, а также привлечение дополнительных средств для пополнения бюджетной базы.

Докладчиками выступили и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова и и.о. министра имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

«На Россию оказывается беспрецедентное давление. Полученный опыт, донастройка инструментов поддержки в условиях действующих экономических санкций и мониторинг социально-экономической ситуации в области послужили основой для формирования новых направлений. Наша с вами задача – найти баланс интересов. В таких чувствительных ситуациях важно, чтобы все участники процесса с пониманием относились к новым вызовам», – прокомментировала и.о. министра Светлана Панфилова.

Совместно с представителями бизнес-сообщества участники встречи рассмотрели конкретные решения в вопросах налогового равенства среди предпринимателей.

Кроме того, в следующем году в Мурманской области сохраняется линейка государственной поддержки, учитывающая интересы предприятий, инвесторов и предпринимателей, будет продолжена работа по сопровождению резидентов Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики», реализующих в Мурманской области инвестиционные проекты, сохранятся такие востребованные меры, как «Губернаторский старт», инновационный ваучер, а также правительство планирует поддержку региональных брендов и разрабатывает комплексные решения, чтобы помочь начинающим предпринимателям на каждом этапе.

Помимо этого, в целях обеспечения равного доступа к финансовым ресурсам некоммерческая микрокредитная компания «ФОРМАП» продолжит предоставлять микрозаймы по льготной ставке и гарантии предпринимателям при кредитовании в коммерческих банках, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/