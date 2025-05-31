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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.25 16:00

В Мурманске обсудили вопросы трудоустройства северян с инвалидностью

Круглый стол, посвящённый этой теме, прошёл на площадке штаба общественной поддержки Мурманской области. В нём приняли участие депутат областной Думы Герман Иванов, представители исполнительных органов власти, регионального фонда «Защитники Отечества», бизнес-сообщества, системы образования, службы занятости населения, социально-реабилитационных предприятий инвалидов.

Модератором мероприятия выступила руководитель аппарата Мурманской областной Думы, региональный координатор проекта «Моя карьера с «Единой Россией» Светлана Виденеева. Открывая заседание, она отметила, что одним из показателей социально-экономического положения людей с инвалидностью в обществе является возможность трудиться:

— В Мурманской области созданы все условия на законодательном уровне, как для лиц с инвалидностью, так и для потенциальных работодателей. Речь идёт о квотировании, субсидировании и других налоговых преференциях. С 2023 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса они объединены в единый комплекс мероприятий, направленных на поддержку занятости такой категории северян.

Более подробно о действующих мерах поддержки работодателей и социально-реабилитационных предприятий рассказал заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шипилов:

— В Мурманской области выстроена система адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, действует целый комплекс мер, которыми охвачено порядка двенадцати тысяч граждан. Из 26 тысяч северян, имеющих инвалидность, половина – трудоспособного возраста, работает каждый четвёртый, это около 3 тысяч человек. Одним из уникальных способов поддержки работодателей в нашем регионе можно назвать аренду рабочих мест. Если работодатель не может предоставить по квоте рабочее место инвалиду, то он может передать его в аренду, как правило, общественным организациям. Каждый работодатель, заинтересованный в трудоустройстве у себя инвалидов, получает поддержку из областного бюджета.

Герман Иванов заострил внимание на трудоустройстве участников специальной военной операции, подчеркнув, что с начала спецоперации в Мурманской области оперативно была создана система дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей:

— Эта категория является приоритетной во всех программах, которые действуют на территории региона. Но есть и другая сторона – самореализация таких ребят, их трудоустройство. Многие из них действительно хотят трудиться, самореализовываться, продолжать служить Родине, хоть и несколько в ином формате.

Руководитель регионального фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова уведомила, что из числа бойцов, вернувшихся домой, 74% – трудоустроены, включая тех, кто имеет инвалидность.

В ходе заседания также говорили о необходимости расширения информационной работы, как о продукции специализированных предприятий, так и о системе поддержки работодателей.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/183/ptk5etx2uli741vohbh7hudyp0nf7sun.JPG

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