В Мурманске обсудили вопросы жилищного обеспечения военнослужащих Северного флота

В Мурманске состоялось рабочее совещание представителей филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» и Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

На рабочей встрече обсуждались вопросы эксплуатации объектов жилищного фонда, где ФГАУ «Росжилкомплекс» является представителем собственника жилищного фонда Минобороны России. В список наиболее значимых объектов, по которым необходимо провести работу попали дома, находящиеся по адресам: ул. Героев Рыбачьего (г. Мурманск), ул. Северная (Оленегорск 2) и п. Кашкаранцы, 22.

Также во время обсуждения была рассмотрена необходимость переселения нанимателей из дома, который расположен в военном городке Ревда-3 в жилой дом в пгт. Ревда по улице Комсомольская, 3.

Заместитель начальника филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» по эксплуатации Инна Синельник сообщила, что «всё идёт согласно плану, жильцы положительно отреагировали на переезд. Предлагаемые жилые помещения удовлетворяют интересы нанимателей, а также соответствуют всем нормам и требованиям к проживанию. После завершения процедуры расселения будут проведены соответствующие документарные мероприятия, в том числе отправка писем в адрес ресурсно-снабжающих организаций по вопросу отключения от коммунальных услуг и последующая консервация дома».

В ходе совещания также было уделено внимание нормативно-правовому регулированию в сфере жилищных отношений, созданию благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилых и многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Северного флота.

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428275@egNews