Запись на приём к врачам через электронные сервисы и телефоны регистратур 9 июля может быть недоступнаОбъём средств жителей Мурманской области в банках за год вырос на 5,4%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 14:45

В Мурманске обсудили вопросы жилищного обеспечения военнослужащих Северного флота

В Мурманске состоялось рабочее совещание представителей филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» и Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

На рабочей встрече обсуждались вопросы эксплуатации объектов жилищного фонда, где ФГАУ «Росжилкомплекс» является представителем собственника жилищного фонда Минобороны России. В список наиболее значимых объектов, по которым необходимо провести работу попали дома, находящиеся по адресам: ул. Героев Рыбачьего (г. Мурманск), ул. Северная (Оленегорск 2) и п. Кашкаранцы, 22.

Также во время обсуждения была рассмотрена необходимость переселения нанимателей из дома, который расположен в военном городке Ревда-3 в жилой дом в пгт. Ревда по улице Комсомольская, 3.

Заместитель начальника филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» по эксплуатации Инна Синельник сообщила, что «всё идёт согласно плану, жильцы положительно отреагировали на переезд. Предлагаемые жилые помещения удовлетворяют интересы нанимателей, а также соответствуют всем нормам и требованиям к проживанию. После завершения процедуры расселения будут проведены соответствующие документарные мероприятия, в том числе отправка писем в адрес ресурсно-снабжающих организаций по вопросу отключения от коммунальных услуг и последующая консервация дома».

В ходе совещания также было уделено внимание нормативно-правовому регулированию в сфере жилищных отношений, созданию благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилых и многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

 

 

Фото:

https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428275@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«Брак по завещанию 3. Танцы на углях». Художественный сериал, 5 серия (12+)23:50«Открытая студия». (Повтор, 12+)01:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, согласных на «чёрную» зарплату, за 3 месяца не изменилось-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 2,09 рубля, доллар теряет почти 1,88 рубля-PRO Энергетику (18+)3000 рублей за 1 кВт мощности - в Мурманской области принято решение установить минимальный размер тарифа за технологическое присоединение к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика