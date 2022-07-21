Где в Мурманской области проще всего найти работу? Ответ знает hh.ruВ МФЦ принимают первые заявки на участие в программе «Свой дом в Арктике»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.22 14:00

В Мурманске обсудят вопросы подъём опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана

Конференция «Подъём затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана» состоится в Мурманске 25-26 июля. Мероприятие пройдёт в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, оператором событий председательства выступает Фонд «Росконгресс».

Конференция включает деловую программу и научно-образовательную экспедицию по Кольскому заливу к месту гибели подводной лодки Б-159, которое произошло в 2003 году во время транспортировки на утилизацию. В первый день мероприятия, 25 июля, участники обсудят вопросы ликвидации наиболее опасных затопленных объектов, содержащих ядерные материалы, обследования затопленных объектов, итоги реализации федеральной целевой программы по комплексной утилизации АПЛ, а также, в числе прочего, вопросы обращения с АПЛ Б-159. В конференции ожидается участие посла по особым поручениям МИД России, председателя Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова, представителей Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Госкорпорации «Росатом», «Курчатовского института» и других профильных организаций.

В рамках второго дня конференции, 26 июля, участники отправятся в тур по Кольскому заливу на теплоходе «Клавдия Еланская», заслушают выступления спикеров на различные темы, в том числе «Боевой путь Северного флота», «Представление предложений по системе стационарного мониторинга Б-159» и ознакомятся с деятельностью компании «Атомфлот» по обеспечению функционирования Северного морского пути. Организаторы конференции также проведут демонстрацию на местности возможных вариантов обеспечения судоподъёмных работ.

Организаторы мероприятия – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Госкорпорация «Росатом».

Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах. С учётом быстрого изменения климата в Арктике, что проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, повышению адаптации жизнедеятельности и обеспечению устойчивости к его последствиям, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.

прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте российского председательства по ссылке. 

 

 

Фото: https://arctic-council-russia.ru/events/izmenenie-klimata-i-ekologiya-arktiki/konferentsiya-podem-zatoplennykh-radioaktivnykh-i-opasnykh-obektov-v-moryakh-severnogo-ledovitogo-ok/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на картофель, яблоки и морковь радует северян. А соль пусть дорожает!-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,63 рубля, евро укрепилось почти на 1,29 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика