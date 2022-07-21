В Мурманске обсудят вопросы подъём опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана

Конференция «Подъём затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана» состоится в Мурманске 25-26 июля. Мероприятие пройдёт в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, оператором событий председательства выступает Фонд «Росконгресс».

Конференция включает деловую программу и научно-образовательную экспедицию по Кольскому заливу к месту гибели подводной лодки Б-159, которое произошло в 2003 году во время транспортировки на утилизацию. В первый день мероприятия, 25 июля, участники обсудят вопросы ликвидации наиболее опасных затопленных объектов, содержащих ядерные материалы, обследования затопленных объектов, итоги реализации федеральной целевой программы по комплексной утилизации АПЛ, а также, в числе прочего, вопросы обращения с АПЛ Б-159. В конференции ожидается участие посла по особым поручениям МИД России, председателя Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова, представителей Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Госкорпорации «Росатом», «Курчатовского института» и других профильных организаций.

В рамках второго дня конференции, 26 июля, участники отправятся в тур по Кольскому заливу на теплоходе «Клавдия Еланская», заслушают выступления спикеров на различные темы, в том числе «Боевой путь Северного флота», «Представление предложений по системе стационарного мониторинга Б-159» и ознакомятся с деятельностью компании «Атомфлот» по обеспечению функционирования Северного морского пути. Организаторы конференции также проведут демонстрацию на местности возможных вариантов обеспечения судоподъёмных работ.

Организаторы мероприятия – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Госкорпорация «Росатом».

Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах. С учётом быстрого изменения климата в Арктике, что проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, повышению адаптации жизнедеятельности и обеспечению устойчивости к его последствиям, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.

прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте российского председательства по ссылке.

Фото: https://arctic-council-russia.ru/events/izmenenie-klimata-i-ekologiya-arktiki/konferentsiya-podem-zatoplennykh-radioaktivnykh-i-opasnykh-obektov-v-moryakh-severnogo-ledovitogo-ok/