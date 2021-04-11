В Мурманске объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»

По итогам в финал вышли 30 участников из 17 регионов, в их числе – мурманчане Максим Галецкий и Анна Попова. В испытаниях полуфинала в Мурманске приняли участие 118 конкурсантов из 38 регионов России, показавшие лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования.

В течение конкурсных дней они решали региональные кейсы и представляли свои проекты. Эксперты индустрии не только оценили их и выбрали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

На торжественной церемонии закрытия в Мурманске к полуфиналистам, которая состоялась 10 апреля, обратились руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, наставник конкурса, президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, наставник конкурса, путешественник, телеведущий Сергей Доля, наставник конкурса, телеведущий программы «Вести» телеканала «Россия» Дмитрий Полунчуков.

«В первую очередь мы благодарны руководству Мурманской области за организацию конкурсных мероприятий и радушный приём участников проекта «Мастера гостеприимства». По внимательному отношению к сфере гостеприимства видно, что первые лица региона нацелены на развитие территории и создание позитивного туристического имиджа. Арктическому туризму на этом полуфинале уделялось особое внимание, при этом практически все конкурсные номинации были представлены в тематике авторских проектов. Главным результатом полуфинала кроме списка участников, приглашённых в финал, стали анализ туристической привлекательности Мурманской области и проектные идеи, которые позволят региону сделать в сфере гостеприимства шаг вперёд», — прокомментировал руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«Невероятные проекты всегда начинаются с идеи и мечты. Эти дни были важными не только для каждого участника конкурса «Мастера гостеприимства», но и для тех, кто занимается туризмом в Мурманской области. Сотни проектов, тысячи идей, миллионы «лайков» и, главное, профессиональное знакомство и дружба. К нам приехали эксперты, реализовавшие много проектов в различных сферах туризма, и впервые 10 наставников «Мастеров гостеприимства» собрались на одном этапе конкурса. Большая ответственность – принимать профессиональные конкурсы. А конкурс в сфере гостеприимства – особенно. Уверен, нам удалось не только оставить приятные впечатления о мероприятии, но и зародить мечту в голове каждого: вернуться к нам вновь, в любое время года – туристом, инвестором, партнером и всегда другом», – подвел итог полуфинала председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как отметил наставник конкурса, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, полуфинал в Мурманске в очередной раз показал заинтересованность и мотивацию участников в таких проектах.

«Это не только возможность показать свой проект, но и посмотреть проекты коллег. Но самое важное – это опыт, которым можно поделиться с другими участниками и таким образом улучшить свои проекты. Виден азарт участников, их желание продвинуть и реализовать свои проекты. Это самое важное!» – поделился впечатлениями Игорь Бухаров.

«Я уже не первый раз участвую в мероприятиях конкурса «Мастера гостеприимства» и потрясен, как конкурс развивается. Уровень проектов участников растёт, среди них есть поистине уникальные и необычные», – прокомментировал наставник конкурса, путешественник, телеведущий Сергей Доля.

В рамках полуфинала организаторы постарались максимально погрузить участников и экспертов конкурса в атмосферу Русского Севера. Гостей ждал традиционный чум с хаски, где можно было прикоснуться к традициям и культуре коренных малочисленных народов севера – саами. Каждый мог поймать сияние в специальной фотозоне, также для участников конкурса провели гастрономическое шоу «Арктический десерт». Гости смогли попробовать Арктику на вкус и узнать о летних и осенних программах для туристов по сбору ягод и грибов, по их приготовлению и заготовке.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманск вошёл в число шести российских городов, получивших право принять в этом году очные полуфиналы конкурса, наряду с Краснодаром, Калугой, Петропавловск-Камчатским, а также Пермью и Тюменью.