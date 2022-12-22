В Мурманске объявлены победители конкурса «Новогодняя фантазия»

В этом году конкурс «Новогодняя фантазия» проводился в номинации «Лучшая новогодняя ёлка». В качестве украшения новогодних красавиц участники — индивидуальные предприниматели и организации города-героя — использовали оригинальные и необычные материалы, а также современные технологии светового оформления.

Как сообщает администрация города Мурманска, работы 13 конкурсантов были представлены в «галерее ёлок» на территории одного из торгово-развлекательных комплексов города Мурманска.

Сегодня состоялось награждение победителей. Ими стали: 1 место — свадебная студия «One Day», 2 место — цветочная лавка «Веранда» и 3 место — салон цветов «Флоранж».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23925&page=1