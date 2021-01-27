В Мурманске одна из лучших троллейбусных систем в России

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с Виктором Тиховским, заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области посетили троллейбусное депо АО «Электротранспорт» по улице Карла Либкнехта, 36а. В парке техники крупнейшего городского перевозчика пассажиров появились два новых троллейбуса. Приобретенные машины уже работают на 6 и 10 городских маршрутах. Их легко можно узнать по ярко-синему оформлению.

– Эти два троллейбуса являются очередным примером того, что «Электротранспорт» постоянно обновляет свой парк. И это несмотря на тяжелые времена, связанные с пандемией, – пояснил Андрей Сысоев. – Новые машины – это, прежде всего, комфорт и безопасность пассажиров. Необходимо делать все, чтобы обновление парка техники не прекращалось. Но хотел бы призвать мурманчан бережно относиться ко всем тем автобусам и троллейбусам, которые город приобретает. Они даются крайне сложно с финансовой точки зрения, особенно в нынешнее время.

В новых троллейбусах установлены камеры видеонаблюдения. Это позволит фиксировать любые попытки причинить ущерб внутреннему убранству салона. С помощью видеокамер также регистрируется и дорожная обстановка. Кроме того, в новых электромашинах имеются usb-порты для зарядки мобильных устройств. Это делает пользование транспортом более комфортным.

– Я уверен, что эта новая техника понравится мурманчанам. Для нас крайне важно, чтобы автобусы и троллейбусы были комфортными и удобными для горожан, – рассказал Евгений Никора, – Но удобно должно быть не только в салоне транспорта, но и за его пределами. Я сейчас говорю про остановки. Мы успешно реализуем программу по оснащению городских остановок информационными табло. Мы намерены продолжать это делать. Это удобно – знать, когда приедет нужный автобус или троллейбус.

Два таких информационных табло недавно появились на остановках общественного транспорта «Технический университет». Здесь проходят сразу 6 маршрутов. В целом, на городских остановках размещено 22 подобных электронных устройства.

Наряду с информацией о времени прибытия нужного транспорта, мурманчане также могут определить и его местоположение. Сделать это поможет сайт Troll51.ru. Чтобы найти необходимый троллейбус или автобус достаточно нажать на вкладку «маршруты».

– Поступившие к нам машины удобны не только для пассажиров, но и для водителей, – рассказал Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска. – Новые токоприемники облегчают работу водителя. Теперь штанги, идущие к проводам, при необходимости можно сложить автоматически, а не с помощью человеческих усилий. Да и вообще, эти новые троллейбусы по всем параметрам соответствуют современным требованиям. Еще мы решили попробовать новое цветовое оформление – синее. Раньше фирменный цвет был красный, но этот, по-моему, нам подходит больше.

– Троллейбусная система Мурманска очень высоко оценивается на федеральном уровне, – пояснил Виктор Тиховский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. – Она входит в ТОП лучших троллейбусных систем Российской Федерации. Показатели рабочей эффективности на высоте. Конечно же, есть моменты, требующие модернизации, но я уверен, что «Электротранспорт» сделает все в лучшем виде.

В преддверии 105-летнего юбилея города Мурманска предприятие АО «Электротранспорт» оформило 14 автобусов в праздничной стилистике.

Всего же, на сегодняшний день, главный в Мурманске и старейший в регионе перевозчик пассажиров располагает 111 троллейбусами и 128 автобусами. Такой парк техники позволил за 2020 год перевезти около 35 миллионов пассажиров.